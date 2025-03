Donald Trump recuou esta quinta-feira na ofensiva comercial contra o México, ao anunciar que isenta de tarifas os produtos do país incluídos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) até 2 de abril.

"O México não terá que pagar tarifas sobre nada que esteja incluído no acordo T-MEC (...) até 2 de abril", escreveu o presidente dos Estados Unidos na sua rede Truth Social. Afirma ter tomado esta decisão por "consideração à presidente [Claudia] Sheinbaum", com quem conversou por telefone. "A nossa relação tem sido muito boa e estamos a trabalhar no duro, juntos, na fronteira, tanto no que se refere a impedir que migrantes ilegais entrem nos Estados Unidos como também a deter o fentanil", declarou. "Obrigado à presidente Sheinbaum pelo seu árduo trabalho e cooperação!", escreveu o líder republicano, que já a tinha qualificado publicamente como uma mulher "maravilhosa". Trump impôs tarifas alfandegárias de 25% sobre os produtos canadianos e mexicanos, exceto os hidrocarbonetos do Canadá, aos quais aplica 10%, com o objetivo declarado de obrigar os vizinhos a esforçarem-se mais na luta contra o tráfico de fentanil e a migração ilegal. Ottawa anunciou tarifas de retaliação sobre certos produtos americanos e garantiu que a lista aumentaria com o tempo, mas o México demorou a contra-atacar. A presidente afirmou que, na ausência de um acordo, anunciaria medidas no domingo. Uma estratégia que parece ter dado resultado.