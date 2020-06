Integram a lista de Património Mundial da Humanidade na Região Centro o conjunto Universidade de Coimbra-Alta e Sofia, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça e o Convento de Cristo, em Tomar.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Machado considerou "muito bom" o trabalho em rede que foi feito nos últimos três anos pelas autarquias daqueles territórios, pela Universidade de Coimbra e pela Turismo Centro (TC), que teve como suporte financeiro uma candidatura de 2017 ao Portugal 2020, num valor superior a dois milhões de euros.

O dirigente da Entidade Regional que agrupa cem municípios do Centro do país, quer repetir e, se possível, alargar a experiência, considerada muito importante no contexto da retoma da economia em tempos da pandemia covid-19.

"O consórcio das autarquias, Universidade de Coimbra e Turismo Centro mostrou que é possível fazer em rede um trabalho de qualificação e valorização turística dos quatro lugares Património Mundial do Centro de Portugal", refere Machado.