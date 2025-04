“Nos dias 22 e 23 de abril, o espaço e a programação promovidos pela CIM Douro atraíram 23 mil visitantes, curiosos por conhecer as riquezas desta emblemática região portuguesa. Os “Passaporte Douro” esgotaram, bem como os postais com fotografias da autoria de Duarte Belo, e os haikus [género de poesia tradicional japonesa formalmente caracterizado por um poema de 17 sílabas] de Filipa Leal”, lê-se no comunicado enviado à Lusa.

Para além dos inúmeros contactos estabelecidos com os visitantes, um dos pontos altos da participação foi a distribuição de cerca de 10 mil exemplares do "Passaporte Douro", traduzido para japonês, que esgotaram rapidamente, representando em dois dias a mesma quantidade distribuída até hoje em quatro anos, acrescenta a nota de imprensa.

Citado pelo comunicado, o presidente da CIM Douro, Luís Machado afirmou que se mostrou o “Douro através da visão conceptual geografia líquida”.

“Trouxemos a visão da Fernanda Fragateiro, a lente do Duarte Belo que documenta o Douro há 30 anos, a leveza poética da Filipa Leal e o som da natureza pelo ‘performer’ Fernando Mota. Este Douro ligado à História, mas que se projeta no futuro que trouxemos a Osaka, é o caminho que queremos e estamos a trilhar”, acrescentou.

O "Passaporte Douro" é uma ação estratégica da CIM Douro que visa apresentar a região na sua diversidade e riqueza, destacando a monumentalidade da sua paisagem, a profundidade da sua cultura e a autenticidade das suas gentes como os pilares mais importantes deste vasto território Património da Humanidade, com um potencial incomensurável tanto a nível nacional como mundial, assinala o comunicado.

A presença da CIM Douro na Expo Osaka 2025 integra-se numa estratégia mais ampla de internacionalização do destino Douro, visando atrair novos mercados e consolidar a sua posição como um destino turístico de eleição a nível global, conclui a nota de imprensa.

A Expo Osaka 2025, no Japão, abriu portas a 13 de abril e conta com a participação de 158 países, incluindo Portugal, e a previsão de atrair cerca de 28 milhões de pessoas nos próximos seis meses.

A Expo, que decorre até 13 de outubro, tem como tema “Desenhar as Sociedades do Futuro para as Nossas Vidas” e deverá atrair cerca de 28 milhões de visitantes, dos quais 3,5 milhões são estrangeiros, de acordo com a organização.