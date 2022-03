No Continente, só é permitido comprar três unidades de óleo de girassol. Segundo uma orientação interna a que o ‘Jornal de Notícias’ teve acesso, as lojas desta marca da Sonae têm indicações para "limitar para três unidades, por ato de compra", a venda de óleos alimentares.

Em causa, "o aumento acentuado na procura" que a cadeia de supermercados tem vindo a sentir "nos últimos dias". As limitações mantêm-se até ao final de março e abrange "todas as marcas de óleo, incluindo marca própria”.

O diário procurou esclarecimentos junto da Sonae, mas a dona do Continente remeteu esclarecimentos para a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

No caso dos espanhóis da Mercadona, o racionamento abrange apenas o “óleo de girassol”. Uma fonte oficial da cadeia disse ao ‘Jornal de Notícias’ que não há previsão de quando terminam as restrições à venda deste produto.

Limitações que também já existem em Espanha: no dia 4, a associação espanhola de distribuidores alimentares, confirmou a medida, num comunicado, justificando-a com o "comportamento atípico do consumidor”.

A Ucrânia é um dos maiores produtores de sementes de girassol — cuja sementeira é feita em março. Com o conflito no país, a próxima colheita pode estar em causa.