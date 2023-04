É verdade que março foi o quinto mês de alívio na subida de preços em Portugal, com uma taxa de inflação de 7,4%, mas é também verdade que Portugal ainda está acima da média europeia, cuja taxa anda na casa dos 6,9%.

A pensar nas contas dos seus munícipes, a Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Carlos Moedas, decidiu então criar o gabinete 'Finanças Saudáveis'. A ideia passa por acompanhá-los na gestão do orçamento familiar, apoio à restruturação de contratos de crédito e/ou dívidas e aconselhamento para auxílios públicos na energia, alimentação, entre outros.

Nestes ensinamentos de literacia financeira, a autarquia juntou-se então à Deco, que há muito acompanha a população em variadíssimas matérias. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor tem mais de 60 gabinetes de apoio por todo o país, espalhados por várias autarquias e juntas de freguesia. Este, no entanto, é diferente, pois foi da exclusiva responsabilidade da Câmara de Lisboa.

"Existe só em Lisboa, neste momento não há mais nenhum. Temos outro tipo de gabinetes, em várias autarquias e juntas de freguesia, mas este é único. Foi lançado pela Câmara Municipal e fomos convidados a ajudar, muito fruto do trabalho que temos vindo a fazer. Desde o ano 2000 que prestamos auxílio às famílias, neste sentido. Esse trabalho levou-nos a aceitar este desafio. Vai permitir que façamos um trabalho com as pessoas e com as juntas, pois são essas que estão na primeira linha. E, permite-nos também ter uma ação social", salientou ao SAPO24 Natália Nunes, Coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco.

E, na prática, o que os especialistas da Deco e da CML vão fazer neste gabinete? "Queremos descomplicar a linguagem financeira. Esta crise contribuiu para a criação deste gabinete".

Resposta simples. Aparentemente, contudo, o que não é simples é a forma como este tipo de questões chega às famílias portuguesas. "Um dos problemas que alertamos desde o ano 2000, nos gabinetes de proteção financeira, é que há uma falta de competências financeiras por parte das famílias portuguesas. O que levamos, juntamente agora com a autarquia de Lisboa, e nos outros gabinetes que temos, são ensinamentos de literacia financeira. Entendemos que é a forma das famílias terem melhor informação e conselhos financeiros", explicou Natália Nunes, que vê uma educação diferente nas famílias nos últimos anos.

"A literacia financeira tem vindo a melhorar, quando começámos não havia experiência sobre estas questões. Hoje em dia já há uma maior preocupação. Já vemos, por exemplo, a temática da literacia financeira a ser introduzida, ainda que de forma ténue, nas escolas", referiu.

Portas abertas, agora é esperar pelas dúvidas dos cidadãos. "Já temos tido algumas dezenas de contactos de famílias, que nos têm pedido aconselhamentos. É uma altura em que estamos num momento de surgimento de novas medidas, como nos arrendamentos a na questão da habitação, por isso é natural que haja dúvidas. Hoje somos confrontados com o aumento da Euribor e temos famílias com créditos que quando lhes perguntamos pormenores dos mesmos, eles não sabem das coisas. Por isso, este gabinete é para tentar descomplicar a linguagem financeira", disse, salientando que esta falta de literacia financeira não se resume apenas a famílias mais carenciadas.

"Isso é um engano, não são só as pessoas que têm menos recursos que nos procuram. As pessoas sabem que atuamos também num nível de prevenção, de prestar aconselhamento às famílias para que estas evitem ter dificuldades financeiras. É para isso que este gabinete da CML serve, para explicações, ajuda, apoio a todo o tipo de famílias", apontou.

É tudo uma questão de informação

A falta de informação financeira foi então a verdadeira razão para a criação deste gabinete. Disse-o a Deco e di-lo também a Câmara Municipal de Lisboa. “Na inflação, o pior é que as pessoas que têm menos conhecimento são as que mais sofrem. Espero que os lisboetas possam vir aqui ser, no fundo, informados, porque isto é uma questão de informação”, afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD).

O passo que a Câmara Municipal de Lisboa tomou foi então no sentido de ajudar os seus munícipes. O olhar mais atento da autarquia está, contudo, virado para os "desfavorecidos e desprotegidos".

"Face ao conhecimento da realidade social de Lisboa, a Câmara Municipal considerou fundamental criar e disponibilizar um mecanismo destinado a apoiar as pessoas e agregados familiares, em especial os mais desfavorecidos e desprotegidos, na gestão financeira do seu dia a dia. Pretendemos ajudar a mitigar os efeitos da inflação, do aumento das taxas de juro e do preço dos bens alimentares, que tanto têm prejudicado quem menos ganha", disse ao SAPO24 a vereadora com o pelouro dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde, explicando depois as razões para a escolha da Deco como parceira.

"A Deco, pela sua larga experiência de aconselhamento financeiro e de combate ao sobreendividamento, foi a parceira natural escolhida pela Câmara de Lisboa para concretizar este tão importante objetivo e, acima de tudo, ajudar as famílias, melhorando a sua literacia financeira. Como disse na apresentação pública desta iniciativa o presidente Carlos Moedas, é importante que ações como esta reforcem o Estado social local", referiu.

Portas abertas, é entrar ou...ligar

O gabinete 'Finanças Saudáveis' começou a funcionar então no passado dia 9 de março e está de portas abertas nos dias úteis e pelo período de quatro horas diárias – das 14:00 às 18:00, às segundas, quartas e sextas-feiras; das 9:00 às 14:00, às terças e quintas-feiras - no edifício camarário situado no nº 25 do Campo Grande. Este atendimento, contudo, terá de ser marcado numas das cinco Lojas Lisboa ou através da linha telefónica gratuita 800 910 523, que também dá aconselhamento e está disponível das 9:00 às 20:00.

"Temos sempre técnicos disponíveis, seja na linha de atendimento, ou na Câmara de Lisboa, onde temos sempre um técnico para prestar informação, aconselhamento, orientação e, se for o caso, ajudar na reestruturação das suas responsabilidades", concluiu Natália Nunes.

Além desta parceria, a autarquia e a Deco vão também trabalhar em outros projetos num conjunto de 24 acções de formação, sessões informativas e workshops, no âmbito da promoção da literacia financeira, da gestão do orçamento das famílias e da poupança energética, entre outros.