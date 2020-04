“Este aumento situa-se globalmente abaixo do objetivo de 6,4% implícito na POE 2020. O desvio negativo tem origem na generalidade das rubricas da receita, com exceção das contribuições sociais, que apresentaram uma evolução favorável”, denotam os técnicos do parlamento.

A receita fiscal foi “negativamente influenciada pela quebra na cobrança de Imposto do Selo e do IRC”, já que até aumentou 2,2%, “impulsionada pelo IVA e pelo IRS”, tendo o IVA sido o imposto com maior peso na receita fiscal (46,6%).

Já “o aumento da despesa efetiva subjacente à POE 2020 é 8% em relação à execução provisória de 2019, sendo de destacar os contributos do investimento (1,7 p.p.), das transferências correntes (1,6 p.p.) e da aquisição de bens e serviços (1,2 p.p.)”, segundo a UTAO.

O saldo da Segurança Social nos dois primeiros meses de 2020, não ajustado, foi inferior em 73 milhões de euros ao excedente em igual período de 2019, mas o saldo global ajustado de fatores que comprometem a comparação com o ano anterior esteve 4,7% acima, “contrariando a redução prevista na POE 2020 para o ano todo”.

A Caixa Geral de Aposentações, após o ajustamento introduzido pela UTAO, aponta para um excedente orçamental expressivo, contrariando o previsto na POE 2020, sendo resultado da evolução da receita com origem nas contribuições e quotizações e na transferência da comparticipação do OE acima do previsto”.