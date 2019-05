No Programa de Estabilidade para 2018, as previsões apontavam para que fossem abatidas 13.800 pensões no ano passado.

O número de pensões de velhice atribuídas em 2018 é assim inferior em 1.689 face a 2017, uma queda superior à prevista pelo Governo no Orçamento do Estado (700).

Segundo o CFP, para o aumento da despesa com pensões contribuíram vários fatores, entre eles a subida do valor médio das pensões atribuídas ao longo do ano passado, que aumentou em 123 euros, passando de 1.178 euros em 2017 para 1.301 euros em 2018.

Já o valor médio do total das pensões de aposentação pagas pela CGA aumentou em 23 euros, para 1.313 euros.

O acréscimo da despesa da CGA com pensões é também explicado com a atualização das pensões em janeiro de 2018, à qual acresceu o aumento extraordinário a partir de 01 de agosto.

Apesar do aumento da despesa com pensões, a CGA atingiu em 2018 um excedente orçamental de 101 milhões de euros, mais 25 milhões do que no ano anterior, embora a previsão inicial apontasse para um défice.

A receita subiu 2,1%, mais 201 milhões de euros face a 2017, devido ao acréscimo de 231 milhões nas transferências do Orçamento do Estado e de 35 milhões nas contribuições, apesar de o número de subscritores e a respetiva massa salarial terem diminuído.

A despesa efetiva aumentou 1,8% (mais 176 milhões de euros) face a 2017, atingindo 9.899 milhões de euros em 2018.

O excedente alcançado em 2018 contrasta com o défice orçamental de 42 milhões previstos no OE2018.

O CFP avança ainda que o diferencial negativo entre o número de subscritores (trabalhadores no ativo que descontam para a CGA) e o número de aposentados, que se verifica desde 2015, agravou-se em 2018, “contribuindo assim para o desequilíbrio estrutural do sistema”.

Em 2018 havia assim mais 35.604 aposentados do que trabalhadores no ativo a descontar para a CGA, mais 7.704 do que no ano anterior.