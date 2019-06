Face ao mesmo mês de 2018, o volume das vendas do comércio a retalho aumentou na zona euro 1,5% e na UE 2,9%.

Na comparação com março, a evolução foi em sentido contrário, com as vendas a retalho a recuarem 0,4% na zona euro e 0,3% na UE.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, os maiores recuos mensais foram registados na Alemanha (-2,0%), em Portugal (-1,0%) e na Croácia (-0,9%) e as principais subidas na Suécia (2,4%), na Eslovénia (2,0%) e em Malta (1,7%).

Na variação homóloga, as subidas mais fortes do indicador foram observadas na Eslovénia (12,7%), na Lituânia (10,2%) e na Irlanda (10,1%), tendo havido apenas duas quebras: na Alemanha (-0,9%) e na Bulgária (-0,2%).

Em Portugal, as vendas a retalho subiram 6,7% entre abril de 2018 e igual mês de 2019.