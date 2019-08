Segundo o documento, o investimento no ano passado foi de 42 milhões de euros, “mais 12 milhões de euros” relativamente a 2017, onde se inclui o “aumento da capacidade no centro de produção de Leça do Balio e Pedras Salgadas”, entre outros.

“O abrandamento da economia mundial e o clima de incerteza no comércio influenciaram os nossos resultados. Ainda assim, aumentámos o volume de vendas da Super Bock e Pedras na Europa, com particular destaque para o exemplar desempenho de ambas as marcas na Galiza”, refere a Comissão Executiva liderada por Rui Lopes Ferreira no relatório de gestão de 2018 da Super Bock Group.