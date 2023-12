Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), "parte significativa desta variação [nominal] é justificada pelo efeito de aumento de preços". O índice de preços na produção industrial registou um aumento homólogo de 20,5% em 2022".

Os principais contributos vieram das atividades de 'fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis', das 'indústrias alimentares' e da 'fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos'.

Estas atividades foram também as que registaram as maiores variações de preços na produção industrial em 2022 face a 2021, indica o INE.

Em 2022, apenas as atividades de 'fabricação de veículos automóveis e reparação' e 'manutenção e instalação de máquinas e equipamentos' ainda não recuperaram dos níveis registados em 2019.

Em termos globais, em 2022, as vendas de produtos e prestação de serviços nas indústrias transformadoras cresceram 27,1% face a 2019 (ano anterior à pandemia da covid-19).

No ano passado, as empresas das indústrias transformadoras representaram 4,8% das empresas não financeiras em atividade, empregavam 16,5% do pessoal ao serviço e representavam 21,2% do Valor Acrescentado Bruto (VAB).