No primeiro mês do ano, o investimento proveniente de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI) recuou 13,6% face a janeiro de 2018 (99.169.840,74 euros), para 85.632.701,46 euros.

Relativamente a dezembro (94.344.457,39 euros), o investimento diminuiu 9%.

Do total captado em janeiro último, a maioria — como sempre — correspondeu à atribuição de vistos por via do critério de aquisição de bens imóveis, totalizando 79.619.676,22 euros, enquanto o requisito da transferência de capital correspondeu ao montante de 6.013.025,24 euros.

Em janeiro foram atribuídos 145 vistos ‘gold’, dos quais 137 por via da compra de bens imóveis, seis por transferência de capital e dois por via do requisito da criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho.

Do total de vistos atribuídos por via da compra de imóveis, 15 foram concedidos no âmbito da reabilitação urbana.