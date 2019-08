Os resultados finais da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 3,05%, para os 25.479,42 pontos, na que foi a sua perda mais pesada este ano.

O tecnológico Nasdaq cedeu 3,02%, para as 7.773,94 unidades, e o alargado S&P500 desvalorizou 2,93%, para as 2.840,60.

No dia seguinte a uma sessão em que a praça nova-iorquina tinha acabado com ganhos, depois de um alívio na disputa comercial sino-norte-americana, Wall Street recaiu hoje, com vários indicadores económicos a causarem inquietações entre os investidores.

As estatísticas sobre o crescimento da produção industrial chinesa, que caiu para o mínimo de 17 anos em julho, lançaram um balde de água fria sobre o mercado acionista.

A divulgação da contração da atividade económica na Alemanha no segundo trimestre aumentou o pessimismo ambiente.

Depois da divulgação destas estatísticas, e antes da abertura da bolsa, o rendimento dos títulos da dívida pública dos EUA a 10 anos caiu temporariamente para valores inferiores aos das obrigações desta dívida a dois anos, o que aconteceu pela primeira vez desde 2007.