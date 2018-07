A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, graças ao desempenho dos valores financeiros no seguimento do robusto relatório sobre o emprego, divulgado na sexta-feira, e quando se aproxima uma época de resultados trimestrais que se espera positiva.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 1,31%, para os 24.776,59 pontos.

O tecnológico Nasdaq avançou 0,88%, para as 7.756,20 unidades, e o alargado S&P500 progrediu outro tanto, para as 2.784,17.

Os investidores continuaram a beneficiar do ambiente criado pela divulgação na sexta-feira de um relatório favorável sobre o emprego, que mostrou uma progressão robusta das criações de emprego acompanhadas de uma subida modesta dos salários.

Com esta perspetiva, podem agora focar-se com otimismo na época de divulgação de resultados empresariais.

Os primeiros resultados devem começar a ser divulgados na sexta-feira, sendo o pontapé de saída dado pelos bancos Citigroup, que hoje valorizou 2,68%, JPMorgan Chase (3,09%) e Wells Fargo (1,57%).

Graças a estas subidas, o subíndice do S&P500 que junta os bancos foi o que mais subiu entre os 11 subíndices, com 2,32%.

Esta valorização sugere igualmente “uma caça aos bons negócios”, segundo Patrick O’Hare, da Briefing, uma vez que o setor está a evoluir longe dos níveis máximos de valorização que atingiu no final de janeiro.

Sobre os resultados das empresas, “os lucros trimestrais, em geral, ultrapassaram em 3% as previsões [der crescimento] dos analistas nos últimos cinco anos. Se isto tornar a acontecer no segundo trimestre, então os lucros terão crescido 23%, o que será um nível excecional, muito próximo do trimestre anterior”, comentou Karl Haeling, da LBBW.

Já Sam Stovall, da CFRA, previu que os setores da energia, dos materiais, dos bancos e das tecnologias devem apresentar os lucros mais elevados.

“Oito dos 11 setores que compõem o S&P500 devem, segundo as expectativas, apresentar um crescimento de dois dígitos”, especificou.

Para esta semana, também vão estar no radar nos investidores a publicação de dois indicadores sobre a inflação nos EUA, na quarta e quinta-feira.