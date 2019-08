Os resultados definitivos da sessão indicam o seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 1,05%, para os 26.583,42 pontos, e o tecnológico Nasdaq cedeu 0,79%, para as 8.111,13 unidades.

Já as perdas do alargado S&P500 ficaram no meio, ao serem de 0,90%, para os 2.953,56 pontos.

Sinal do apetite dos investidores pelos ativos considerados menos arriscados, a taxa de juro paga pela dívida pública dos EUA a 10 anos caiu para o seu nível mais baixo desde novembro de 2016, mesmo antes da eleição de Donald Trump. Às 21:20 de Lisboa, estava em 1,8946%, depois dos 2,014% da véspera.

Os investidores foram apanhados em contrapé quando Trump escreveu na rede social Twitter que os EUA iam instaurar tarifas aduaneiras suplementares de 10% sobre importações chinesas, que ascendem a 300 mil milhões de dólares (271 mil milhões de euros), que até aqui não estavam sujeitas a esta imposição, no contexto da guerra comercial sino-norte-americana iniciada pelo presidente dos EUA.

Algumas sociedades especializadas na distribuição de bens de consumo foram afetadas violentamente, como o vendedor de bens eletrónicos Best Buy, que desvalorizou 10,79%, a cadeia de grandes armazéns Macy’s, que recuou 6,69%, ou o vendedor de roupa Gap, que caiu 7,90%.

“Não o antecipámos”, admitiu Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services, que fez duas leituras deste anúncio.