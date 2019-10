Nas escolas, todos os dias as crianças cantam o hino e rezam antes da primeira aula, o lanche é sandes de hóstia com um copinho de água benta. Os TPC tanto são estudar o ciclo da água (agora lecionado em História) como fazer um ditado de uma passagem da Bíblia, ditado mesmo por Deus. Se Deus não aparecer nessa noite, a sua falta de ubiquidade é tanto falta de fé da criança como falta de trabalho na sua caderneta, porque Deus pode ser tudo, mas culpado não.

Nas aulas de Família e Tradição, as crianças aprendem cedo que o homossexualismo é uma doença, não só grave como transmissível e são incentivadas a denunciar casos de colegas rapazes que não queiram jogar futebol (ou ficar só a comentar, para que um dia possam exercer numa televisão qualquer) ou raparigas que vistam alguma peça de roupa que não seja cor-de-rosa. A ideologia de género, tão apregoada pela esquerdalha progressista do marxismo cultural, já foi há muito erradicada com as suas bárbaras ideias da multiplicidade de géneros e orientações sexuais. As doenças tratam-se, não se aceitam, e daí também a proibição do casamento homossexual, já há largos anos. Felizmente este foi um caminho educacional relativamente fácil uma vez que com o fim do ensino público e a privatização de todas as escolas, já só com algumas crianças de elite ainda continuaram a estudar. A maioria está confinada ao fosso económico do qual as suas famílias só não saem porque não trabalham o suficiente, como é evidente. A meritocracia não é para quem quer, é para quem pode.