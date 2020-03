Lemos sobre a morte de mulheres à mão dos maridos, ex namorados, companheiros. Temos escrito muito sobre feminicídio e lutado por medidas de prevenção e por justiça que, tantas vezes, é quase impossível de conseguir. Pasmamos com as estatísticas que mostram que a violência doméstica é uma realidade terrível, concreta e comum. Sim, muitas famílias em Portugal vivem, diariamente, num regime de violência física ou psicológica. Não são famílias de classe económica menos favorecida, são famílias de todas as classes económicas. Não vale a pena tentar mitigar o problema, existe e será, decerto, agravado com a situação que agora vivemos.

Em tempo de confinamento, com a quarentena sem fim à vista, a combater a propagação deste vírus que mudou radicalmente as nossas vidas, o que acontece no seio dessas famílias que agora estão fechadas dentro de quatro portas sem possibilidade de fuga? Viver no terror de uma agressão, viver a medo, é, para muitos de nós, impensável ou até inimaginável. Talvez por isso existam muitas publicações a brincar com a resistência das relações amorosas. E a ironia é constante: Agora é que vais ver se o teu casamento é feliz. Ou outra pérola: Falei com a minha mulher mais do que uma hora, afinal até uma mulher simpática, não tinha ideia. Coisas destas servem para rir e rir é importante, precisamos do riso para combater medos, dor e angústia. Mas, para muitas mulheres, crianças e homens, vítimas de agressão constante por parte de companheiros ou pais, estes dias são pouco propícios ao riso. Convém recordar que vale a pena estar atento, que devemos ajudar quem peça ajuda e que existem linhas de apoio:

- Linha de emergência: 112

- Linha Nacional de Emergência Social: 144 (24h/dia)

- Serviço de informação a vítimas de violência doméstica (chamada gratuita 24h/dia): 800 202 148

- Linha da Segurança Social: 300 502 502

- Linha SOS Criança: 116 111