É facto que naquele ano de 1995 em que a internet se expandia e em que o SAPO foi criado, o mundo ainda estava confrontado com a traumática experiência de barbárie com massacres e crimes de guerra na então Jugoslávia. Também havia o choque causado pela impotência geral perante o genocídio dos tutsis no Ruanda. Angola ainda sofria com a guerra civil. A Palestina continuava a pôr o Médio Oriente em impasse. A vida em Espanha continuava atacada pela ETA e a Irlanda do Norte também ainda estava à mercê do terrorismo.

Mas a democracia nunca tinha estado tão ampla pelo mundo. A liderança de Nelson Mandela era um exemplo que inspirava esperança e confiança. Na América Latina, nesses anos 90 do século XX, consolidava-se, apesar de com turbulências, o avanço (iniciado na década anterior) da democracia e o recuo das ditaduras militares. No Leste da Europa, países que antes tinham a liberdade e a economia amarfanhadas e esclerosadas, evoluíam com regimes plurais democráticos, embora com vários vestígios de máfias corruptas.

Nesse ano de 1995, muito do foco da atenção global incidia sobre a Rússia. As derivas desorientadas de Ieltsin no topo do Kremlin faziam reforçar a nostalgia de Gorbachev, o herói que meia dúzia de anos antes estilhaçara e liquidara o bloco soviético e abrira portas à democracia e ao pluralismo.

A seguir começou a era de Putin. Era o tempo da blogosfera e foi em blogues que então apareceu uma fotomontagem que ficcionava a imagem de Putin (n.1952) aos 80 anos, com uniforme de comandante supremo militar, com o peito coberto de medalhas, numa transfiguração das imagens de Brejnev, símbolo do fechamento soviético entre 1964 e 1982.

Agora, Putin, dono há 20 anos de poder soberano e constituinte, já tratou as reformas constitucionais para se perpetuar no poder por três largas décadas, até 2036. Formado na escola dos serviços secretos, concentrou o poder em volta dele, servido por oligarcas e antigas elites do KGB, reconvertido em FSB. Putin fez abortar o embrião de Rússia moderna e aberta ao mundo deixado por Gorbachev.

Como novo czar, Putin reinstalou métodos soviéticos, com absoluto predomínio do Estado sobre a pessoa e é assim que está a urdir a restauração da Rússia imperial, com o maior país do mundo a impor-se também como superpotência militar. Putin insiste que os russos, os bielorrussos e os ucranianos são um só povo, e já se viu na Crimeia como ele quer dissolver fronteiras dentro desse bloco.

O envenenamento, em agosto, do principal opositor do Kremlin não tem novidade no método. Navalni foi atacado com um veneno de invenção soviética, o predileto dos serviços secretos de Moscovo para operações porcas de eliminação de adversários. Os peritos que tratam Navalni no hospital Charité, em Berlim, sentenciaram que “sem qualquer dúvida”, Navalnyj foi envenenado com Novichok.

A literatura científica esclarece que o Novichok é um agente químico que atua sobre o sistema nervoso, com efeito mortífero. Serviços de informação ocidentais garantem que esse Novichok foi desenvolvido nos anos 80 no laboratório soviético de armas químicas de Shikhany. Não é suposto que possa estar na mão de delinquentes fora do controlo do Estado russo.

Também foi o Novichok o agente usado para tentar eliminar o agente duplo Serghej Skripal e a filha Yulia, em março de 2018, em Salisbury, no Reino Unido. Então, um dos suspeitos na condução do atentado químico contra o espião que fazia jogo duplo foi Alexander Mishkin, um médico dos serviços secretos militares do Kremlin, antigo GRU agora renomeado como Direção Central do Estado Maior. O outro implicado foi um coronel também da espionagem militar russa. Ambos foram referenciados como tendo encontrado os Skripal em Salisbury, embora com recurso a outras identidades.