Para todos os que naturalmente perderam o “episódio anterior”, farei um pequeno resumo. Na semana passada confessei que sou alérgico a algumas anástrofes, sobretudo aquelas que visivelmente facilitam a vida aos escritores de letras de canções.

Ainda recapitulando: a anástrofe é aquele recurso estilístico que permite mudar o alinhamento natural dos elementos de uma frase, mas sem que esta perca o significado. Por exemplo, “Estou a escrever uma crónica.” pode, por intermédio de uma anástrofe, ser disposto desta maneira: “Uma crónica estou a escrever”.

O que acabei de demonstrar, com este puxar do verbo no infinitivo (“escrever”) para o final da frase, é exactamente o tipo de anástrofes que me faz comichão. Se o exemplo que dei fosse verso de uma quadra, a anástrofe estava a ser usada provavelmente porque a palavra “crónica” é muito mais difícil de rimar do que a palavra “escrever”. Parece batota, assim. Verbos no infinitivo são os mais fáceis de emparelhar em rimas (acabam quase todos em “ar”, “er” ou “ir”) e por isso a anástrofe que os privilegia soa a escape dos preguiçosos.

Advogo que as figuras de estilo deviam dificultar, e não facilitar, a tarefa de escrever. Confesso, no entanto, que esta minha convicção está isenta de virtude ou sabedoria. Se digo que a língua portuguesa tem de suar para ter uma aparência honrada, daqui nunca se fará lei; é uma mera teima pessoal. Ou seja, não há nada de errado em usar as anástrofes como atalhos. Eu próprio (o niquento com o assunto) já me encontrei sem outro caminho que não o atalho. E “alergia” nem sequer é a melhor descrição para isto de que padeço; o que tenho é mais aquele desconforto raivoso que certas pessoas sentem quando ouvem outros a mastigar.

Toda esta negatividade no “episódio anterior” é também ela uma espécie de figura de estilo, quase uma antítese – a negatividade servirá, sobretudo, para contrastar e exacerbar a positividade do episódio de hoje. Da alergia passo à alegria, da esconjuração à exaltação. Mudei miraculosamente de posição. Se não foi um milagre literal foi, pelo menos, um milagre textual.

“Milagres não vou prometer” é a anástrofe que uma jovem autora e intérprete portuguesa usa a determinada altura na sua canção de título “Leva-me a dançar”. Outrora, esta subversão da ordem natural duma frase (“Não vou prometer milagres”) causar-me-ia alergia, mas surpreendentemente tornou-se no verso mais prazeroso que encontro hoje na música pop nacional. Chego a ligar o rádio apenas pela esperança de apanhar esta anástrofe. “Milagres não vou prometer” e logo quem o canta é uma milagrosa promessa da nossa música.