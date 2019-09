Sempre discutiram muito, era sabido; com Trump a tweetar os seus estados de alma diariamente, as divergências não podiam passar despercebidas. Mas Trump sempre mostrou mais tolerância para opiniões e pessoas que condizem, por assim dizer, com o seu alter-ego mais agressivo, do que com posturas tolerantes e conciliadoras. Bolton seria o discordante aceitável.

Não mais. Os analistas dividem-se em considerar que as divergências se vinham acumulando à medida que Trump se afastava do percurso que Bolton considerava o mais indicado, e as negociações de paz com os talibãs foram a proverbial gota de água. Bolton era a favor de aumentar a pressão no Afeganistão e, sobretudo, contra qualquer aproximação ao inimigo. As conversações de altos representantes de ambas as partes – ignorando ignominiosamente o Governo do Afeganistão que os americanos sustentam – enfureciam-no. Quando Trump convidou os talibãs para ir a Camp David, a casa de férias oficial dos presidentes, onde geralmente só vão amigos e aliados, no intuito de finalizar um acordo de paz que Bolton considera uma derrota, as diferenças tornaram-se excessivas. À última hora Trump cancelou o convite, não por aderir às teses de Bolton, mas porque os talibãs, numa tentativa de forçar a sua vantagem negocial, deflagraram um atentando na “zona de máxima segurança” de Cabul, ferindo 100 pessoas e matando 16, inclusive um americano. O ataque foi a 2 deste mês; o encontro em Camp David seria neste fim-de-semana, 7 e 8; Trump cancelou-o em cima da hora e deu por findas (ou, pelo menos, interrompidas indefinidamente) as conversações. Terça, dia 10, Bolton demitiu-se, ou foi demitido. Aliás, se se despediu ou foi despedido tornou-se imediatamente um contencioso entre os dois.

Na terça, Trump tweetou: “Informei John Bolton ontem à noite que os seus serviços na Casa Branca já não são necessários. Pedi-lhe que se demitisse, o que ele fez hoje de manhã.”

À tarde Bolton tweetou que se tinha demitido na segunda à noite. Enviou a mensagem em tempo real para Brian Kilmeade, um dos defensores de Trump no programa Fox & Friends: “Sejamos claros. Fui eu que me demiti.” Kilmead confirmou que Bolton o tinha autorizado a ler o tweet frente às câmaras.

Na mesma terça-feira, o Senador ultra-conservador Ted Cruz, o republicano do Texas, que em tempos foi adversário de Trump mas que, como tantos outros, depois aderiu de alma e coração ao Presidente, exprimiu num programa de TV a sua preocupação com a demissão: “Espero sinceramente que a sua saída da Casa Branca não signifique as 'forças do estado profundo' nas Relações Externas e no Tesouro (“deep state forces”, um chavão da extrema direita que se refere a um possível complô do aparelho de Estado contra as políticas de Trump), que têm lutado com toda a energia para preservar o acordo nuclear com o Irão feito por Obama, não tenham finalmente convencido Trump a ser conciliador com o Irão.” E acrescentou: “Aliviar a estratégia de pressão máxima que tem sido tão bem-sucedida a enfraquecer o estado que é o maior patrocinador do terror, seria um grande erro.” Finalmente, Ted Cruz avisou que Trump estaria assim a recuar na “maior vitória da segurança nacional” e a voltar para a deficiente política externa de Obama na Europa, lançando um salva-vidas económico ao Ayatollah (Rohani).

Portanto a saída de Bolton pode ser vista como uma derrota dos ultras. O que é, certamente, é uma derrota da possibilidade de qualquer crítica ao Presidente da parte dos seus próximos. Como salienta o “The Economist”, “se esta administração tem ainda tem alguns cépticos, ficaram muito caladinhos, e a cabeça de Bolton num espeto ainda os vai calar mais. Isto torna a América num sítio muito perigoso – com um presidente instável que há muito dá maior prioridade aos seus interesses do que ao interesse nacional e estava disposto a fazer um acordo histórico (com os talibãs) para solidificar o seu legado, além de valorizar mais a aceitação do que a honestidade entre os seus próximos.”

Isto, escrito num jornal inglês de direita; não se trata duma opinião dos orgãos de “fake news” americanos sempre prontos a criticar o Presidente. Por ora, o quinto Conselheiro de Segurança Nacional (e segundo interino), será Charles Kupperman – que não pode durar porque fez carreira como assessor de Bolton.

Trump anunciou que nomeará o sexto na próxima semana. Não há qualquer indicação de quem ele possa ser, até porque o próprio Trump deve andar a pensar quem estará disposto a passar pelos vexames que inevitavelmente esperam um operacional da Casa Branca. A única coisa certa é que os Estados Unidos são, como diz “The Economist”, um sítio cada vez mais perigoso.