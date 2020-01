O cinema já tinha ousado a dramatização do confronto com a ameaça maciça de um vírus à solta, em filmes em que é encenada a mobilização de vastos e sofisticados meios militares para operações de combate em larga escala à infeção. Agora, já não é ficção, com o combate ao desafio colocado pelo coronavírus 2019-nCoV a passar não apenas pela cooperação global de redes de virologistas, epidemiologistas e outros peritos sanitários, mas também por uma impressionante mobilização de natureza militar na China.

A liderança chinesa pôs a tropa na rua para garantir o colossal cordão sanitário alargado e reforçado a envolver extensas zonas urbanas onde terão ocorrido contágios. Isto implica que populações em número maior do que as de Portugal e Espanha juntas estejam essencialmente bloqueadas em casa, para tentar evitar a propagação do vírus. O governo de Pequim está a impor a milhões de pessoas, como medida preventiva sem precedentes, um período de quarentena com duração ainda incerta, embora não deva exceder as duas semanas.

O nível de emergência assumido pelas autoridades chinesas é tal que centenas de milhões de chineses ficaram este ano privados da maior celebração festiva anual, a entrada no novo ano lunar. É incontável o número de pessoas obrigadas a alterar os planos de viagem na mudança de ano na China. Toda esta perturbação acontece quando os chineses protagonizam o maior “boom” na história do turismo internacional – o que contribui para não sabermos quantos possíveis portadores do coronavírus andarão por aí pelo mundo.

Embora neste começo da última semana de janeiro haja confirmação de até agora 2.700 pessoas infetadas, números que têm estado em crescimento diário, peritos em saúde pública admitem que venham a ser identificados uns 100.000 casos.

Perante uma crise grave de saúde pública é necessária boa informação, comunicada com clareza. As autoridades chinesas, desde o meio de janeiro, estão a revelar grande empenho na informação transparente, ao contrário do que aconteceu na grande crise de SARS (síndrome agudo respiratório severo, também causado por coronavírus), que em 2002 e 2003 teve gestão opaca, atingindo mais de 8000 pessoas e causando mais de 800 mortes.