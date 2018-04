O ataque multinacional no fim de semana a alvos na Síria teve ares de encenação de um espetáculo guerreiro. Durou exatamente duas horas. Ao longo desse tempo, partes do céu escuro da noite Síria foram iluminadas pelo tracejado multicolor dos mísseis. Há imagens que mostram o céu a ficar cor de fogo como se fosse o resultado da erupção de um vulcão, mas sem base e cratera. Sabe-se que para esta operação com etiqueta de justiceira foram postos em ação aviões bombardeiros que são glórias de outras antigas guerras: os B-1 dos EUA, os Mirage e os Rafale franceses e os Tornado britânicos.

Não há notícia de que para esta punição ao regime de Assad tenham sido chamados os bombardeiros invisíveis de última geração. Esse facto faz pensar que os estrategos da operação multinacional estavam confiantes de que o anunciado contra-ataque de baterias antiaéreas não passaria da ameaça.

Após uma semana de muito alarido em volta do castigo a Assad, a tão propagandeada operação aérea foi assumidamente muito limitada. A CNN cita fontes americanas para adiantar que foram destruídos depósitos militares onde terão estado armazenados componentes das proibidas armas químicas. Especula-se que a aliança multinacional sabia que os armazéns que pulverizou com os mísseis já estariam esvaziados — parece estranho que corressem o risco de ao bombardearem estarem a contribuir ara a dispersão na atmosfera das famigeradas armas químicas, com efeitos nefastos para a população civil.