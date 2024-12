NATAL. Em Lisboa (onde estou), a língua mais usada é mesmo o português. A palavra é bem nossa conhecida e tem origem num adjectivo latino relacionado com nascimento.

NATAL. Em Lisboa (onde estou), a língua mais usada é mesmo o português. A palavra é bem nossa conhecida e tem origem num adjectivo latino relacionado com nascimento.

EGUBERRI. Em San Sebastián / Donostia, ouvimos castelhano e basco (ou «euskara», em basco). «Eguberri» é o nome do Natal e significa «novo dia»: «egu» é dia e «berri» é novo.

EGUBERRI. Em San Sebastián / Donostia, ouvimos castelhano e basco (ou «euskara», em basco). «Eguberri» é o nome do Natal e significa «novo dia»: «egu» é dia e «berri» é novo.

KARÁCSONY. Em Budapeste, ouvimos húngaro e o nome do Natal é «Karácsony» — curiosamente, não há certezas sobre a origem da palavra.

KARÁCSONY. Em Budapeste, ouvimos húngaro e o nome do Natal é «Karácsony» — curiosamente, não há certezas sobre a origem da palavra.

CHRISTOUGENNA. Em Atenas, ouvimos grego moderno, que descende da língua em que foi escrito o Novo Testamento: o grego koiné. Por lá, o nome do Natal é «Christougenna», nascimento de Cristo.

CHRISTOUGENNA. Em Atenas, ouvimos grego moderno, que descende da língua em que foi escrito o Novo Testamento: o grego koiné. Por lá, o nome do Natal é «Christougenna», nascimento de Cristo.

EID AL-MILAD. Em Belém, a língua mais usada é o árabe. «Natal» diz-se «Eid al-Milei», a Festa do Nascimento.

EID AL-MILAD. Em Belém, a língua mais usada é o árabe. «Natal» diz-se «Eid al-Milei», a Festa do Nascimento.

SHÈNGDÀN JIÉ. Em Pequim, o nome do Natal é «Shèngdàn jié», a expressão em mandarim que significa Festa do Nascimento Sagrado.

SHÈNGDÀN JIÉ. Em Pequim, o nome do Natal é «Shèngdàn jié», a expressão em mandarim que significa Festa do Nascimento Sagrado.

KURISUMASU. Em Tóquio, o nome do Natal é «Kurisumasu», uma adaptação para japonês da palavra inglesa «Christmas».

KURISUMASU. Em Tóquio, o nome do Natal é «Kurisumasu», uma adaptação para japonês da palavra inglesa «Christmas».