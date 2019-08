O Apocalipse é o último livro da Bíblia cristã e, como todos os textos evangélicos, há uma nunca esclarecida confusão sobre quem o escreveu, em nome de quem, e com que fins. Para não entrarmos aqui numa discussão teológica, fora das nossas capacidades e do interesse dos leitores, basta dizer que o conceito de Apocalipse envolve o fim do mundo duma forma violenta. Há versões em grego e aramaico, atribuídas ora a Pedro , ora a João, sendo que não foram escritas por nenhum deles – são os chamados textos pseudoepigráficos, uma palavra que o eminente classista Eduardo Lourenço considera ser uma forma bonita de dizer falsificações.

O que interessa é que, durante os primeiros tempos do cristianismo – até aos séculos II e IV, mais ou menos – enquanto se discutia e decidia o que deveriam ser as Escrituras oficiais, o Apocalipse, isto é, o fim do mundo, era considerado como um acontecimento iminente. Depois, à medida que os séculos passavam e nenhuma das desgraças que aconteciam às civilizações tinham massa crítica suficiente para serem consideradas apocalipses, os crentes foram abandonando o temor dessa ameaça. Contudo, as grandes catástrofes, naturais ou provocadas por homens, ganharam o adjectivo “apocalíptico”, geralmente com exagero. Ao mesmo tempo, a ideia de Apocalipse foi por assim dizer dessacralizada: o fim do mundo não seria um acto divino, mas sim humano.

Durante a Guerra Fria, o período que vai de 1945 a 1989, surgiu uma nova ideia de Apocalipse: a destruição do mundo pelas armas nucleares. Toda a gente viu o efeito das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki; e tanto norte-americanos como russos começaram a fabricar bombas cada vez mais potentes e mísseis capazes de as levar a qualquer ponto do planeta. O perigo era real, pois o desencadear do Apocalipse Nuclear dependia de peripécias sempre obscuras e periclitantes da política entre as duas grandes potências.

Esta situação está magnificamente relatada num dos dez melhores filmes de sempre, “Dr. Strangelove”, dirigido por Stanley Kubrick, em 1964. Mas a chamada “crise dos mísseis de Cuba”, em 1962, não foi nenhuma ficção e só a consciência dos responsáveis de parte a parte (Kruschev e Kennedy) travou o Apocalipse.

A Suíça, que já tinha construído abrigos anti-bombas durante a II Guerra Mundial, actualizou o seu equipamento; é, até hoje, o único país do mundo que tem abrigos para toda a população.

Na Suécia, o Estado também tomou conta da situação e construiu, ou incentivou a construção, de milhares de abrigos. São actualmente mais de 65.000 e podem abrigar 81% da população. Na Finlândia há abrigos para 70% dos habitantes. Na Áustria a cobertura vai aos 30%, mas na Alemanha não chega aos 3%.

Fora da Europa, há abrigos na China, Coreia do Sul (e, quase com certeza, do Norte), Singapura, Índia, e mais um pouco por toda a parte, mas que certamente só protegem adequadamente os dirigentes. Mesmo Israel, um país cercado de inimigos, não terá abrigos para toda a gente.

Nos Estados Unidos, na década de 1950, o Estado construiu abrigos enormes para os órgãos de soberania e serviços estratégicos, mas considerou que não tinha fundos para proteger toda a gente, pelo que incentivou a construção de abrigos domésticos. No auge da crise da Guerra Fria, na década de 1960, calcula-se que esses abrigos cobriam apenas uma pequena parte da população e, o que era mais assustador, não tinham condições reais de aguentar um impacto nuclear.