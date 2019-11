Adorava começar esta crónica da mesma forma que os youtubers começam os vídeos. Mas receio que tivesse de escrever com tantos erros ortográficos e jargão millennial que o corrector automático me abandonaria o computador e ia antes procurar um pergaminho onde se pudesse alojar, bem longe, para não ter de assistir ao genocídio da língua portuguesa. Além do óbvio e doloroso risco que correria de me assemelhar àqueles adultos que tentam “falar à jovem” para parecerem super cool, sendo que, quando o fazem, deixam um ambiente tão constrangedor no ar que a Greta já está a pensar incluir este fenómeno nos seus discursos como uma grande causa de poluição atmosférica.

Mais uma semana, mais uma história do mundo da internet que põe os youtubers na berlinda. Desta vez não é um senhor de 37 anos – de barba estilizada e boné para trás - que anda a dar beijos na boca a infantes. Claro que há quem, como eu, continue angustiantemente chocado com esse caso. É-me demasiado complicado interiorizar que alguém daquela idade ainda use boné para trás e tenha coragem para usar aquela barba que parece um carreirinho de formigas fãs de tunning.

Não é agora o caso. Por ora, o YouTube inundou-se das lágrimas de muitos youtubers depois de a plataforma apagar alguns dos seus vídeos por promoverem sites ilegais de apostas. É nestas alturas que nos faz falta o Artur Albarrán. O drama, a tragédia, o horror. O politicamente correcto está mesmo a destruir o mundo como o conhecemos e agora já nem se pode incentivar crianças a gastar o dinheiro dos pais em Black Jack, charutos e bourbon. Absurdo. Eu que andava aqui mortinho para ter filhos só para os levar a casas de strip e casinos a partir dos 2 anos e meio, e fazem esta desfeita ao mundo.

Urge, no entanto, perceber de onde vem toda esta tristeza dos youtubers por já não conseguirem ganhar dinheiro com estes vídeos (respirem, relaxem, eles continuam a ter um bom pé-de-meia), seja por serem directamente patrocinados ou pela monetização dos vídeos.