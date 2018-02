Os jornalistas do SAPO 24 Tomás Gomes e Isabel Tavares analisam o dia de sábado do Congresso do PSD, uma jornada marcada pela revolta de algumas distritais pela ausência de lugares nos órgãos nacionais do partido, pela despedida de Luís Montenegro do Parlamento - mas não de uma ideia de liderança - e pelo discurso de Pedro Santana Lopes ao final da noite.

O discurso de Pedro Santana Lopes foi, na opinião de Isabel Tavares, o ponto alto do dia de ontem no 37º Congresso do PSD. Um discurso em que "fez as pazes com o partido", afirma, "de uma forma até exagerada". Mas também uma oportunidade que não quis perder de clarificar os termos do acordo e da negociação com Rui Rio que permitiu que ambos se apresentassem no congresso com uma estratégia concertada.

O discurso de Luís Montenegro foi outro dos pontos altos do dia recordado aqui por Tomás Gomes que sintetizou as ideias chave do ex-líder da bancada parlamentar do PSD e muito em especial a mensagem final que deixou de que, numa próxima vez que pensar concorrer à liderança do partido, não pedirá "licença a ninguém".