O vírus da insegurança. Ficámos nestes dias a saber que o coronavírus pode atingir pessoas que não tiveram qualquer ligação com o oriente longínquo onde surgiu a epidemia. O Covid-19 tem um novo mistério: como é que está a contagiar, em Itália, a velocidade veloz, tantas pessoas fora de qualquer contacto suspeito com a China ou com algum caso registado? Não se sabe. Também ainda não sabemos como é que tudo isto vai acabar e quando, mas sabemos que nos damos mal com a incerteza.

Este saltar do vírus para a Europa próxima, demasiado próxima, faz subir o nível do nosso alerta: obriga-nos a elevarmos ao máximo a nossa precaução, a inteligência e a responsabilidade.

Há, sobretudo, que evitar uma infeção que não é viral mas psíquica, a do medo, que pode levar ao pânico e contribuir para que a epidemia cresça para pandemia.

É, evidentemente essencial que as pessoas, perante um sinal de gripe se precipitem para a urgência de um hospital. Todos estamos avisado que, perante um quadro de dúvida, o que temos a fazer é recorrer à triagem e aconselhamento do serviço público de saúde em atendimento telefónico, em Portugal a Linha Saúde 24 [808242424]. Eles sabem orientar-nos. A Direção-Geral de Saúde, uma vez mais, perante uma ameaça de crise está mobilizada e a cuidar de nos alertar e informar todos os dias sobre os factos relevantes.

Está constatado que há pelo mundo muita gente que, a propósito desta emergência, tenta espalhar a confusão e propagar o medo irracional através da velocidade vertiginosa de redes sociais. É essencial não nos deixarmos infetar por essa desinformação. É vital que seja forte a confiança dos cidadãos em quem comanda o combate a esta crise.

O medo é uma ferramenta que a evolução selecciona para defender a sobrevivência. Mas se esse medo é irracional e descontrolado pode causar dano maior do que o mal que suscita o medo.

Sabemos de maus exemplos lá longe: a gestão do cuidado com as pessoas a bordo do paquete Diamond Princess, no porto de Yokohama, no Japão, ao manter as pessoas em quarentena a bordo do navio revelou-se contraproducente porque contribuiu para disparar o contágio a mais de 650 das 3700 pessoas a bordo. A quarentena é uma medida preventiva inquestionável, o que se questiona e terá de ser explicado é como aquelas pessoas foram fechadas em condições que as deixou expostas ao vírus. O Japão falhou. Se não era possível conter o contágio dentro do paquete, era necessário encontrar instalações em terra que acautelassem a quarentena na maior segurança.