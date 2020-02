O dia de ontem foi marcado pelos caucuses do estado de Iowa. O que é um caucus? Boa pergunta. É daqueles conceitos da política norte-americana que parecem trigonometria misturada com física quântica com um tempero de fenómenos do Entroncamento. Basicamente, os caucus são uma grande chatice. Em vez de, como ocorre em eleições primárias, o eleitor pôr o voto na urna e pôr-se a andar, tem de participar numa espécie de reunião de condomínio em que as pessoas (os caucus-goers) se dividem em grupos pelos candidatos que apoiam. É como se tivéssemos a escolher equipas para jogar à bola no recreio, mas em que o gordo tem os mesmos direitos que os outros e não é obrigado a ir à baliza (sei do que estou a falar). O que interessa é que tudo isto constitui o início da batalha pela nomeação democrática, ou seja, é o início de uma jornada de 5 meses que se concretizará na escolha adversário de Donald Trump.

Até ao momento em que escrevo esta crónica, os resultados ainda não foram divulgados. Mas as sondagens dão a vitória a Bernie Sanders, o senador de Vermont que se identifica como democrata socialista e que já concorreu contra Hillary Clinton nas primárias de 2016. Não sabemos se irá sair vitorioso do Iowa, mas uma vitória de Sanders levá-lo-ia a ganhar um elã que podia pôr em causa as ambições do candidato do establishment, Joe Biden. Bernie Sanders não tipifica o candidato ideal para os democratas - e há anos que se diz que tem uma agenda demasiado progressista para a realidade dos EUA - mas a verdade é que, mais uma vez, o partido Democrata tem vindo a descartar as possibilidades e o vigor do apoio popular de Bernie, tratando-o como se fosse uma espécie de Tino de Rãs idealista.

Joe Biden é claramente o candidato do sistema. É uma espécie de Hillary II. Não há absolutamente nada de politicamente sedutor em Joe Biden. É preciso ter em conta que os últimos quatro anos foram devastadores para toda a gente que não usa um chapéu MAGA e/ou é rico e é essencial derrotar Donald Trump já em novembro. Mas não basta derrotar Donald Trump, é preciso derrotar a visão do Mundo que a sua vitória fez triunfar. Joe Biden não representa uma nova visão, apenas o refugo do legado de Obama, que comprovadamente não serviu para derrotar Trump em 2016. É como se o Sporting fosse buscar o adjunto do Paulo Bento, porque este último conseguiu uns sólidos segundos lugares.