O que é bom para as empresas é bom para todos?

a) Sim.

b) Mas isto agora é só perguntas óbvias?

c) Para todos, menos para os indolentes, mandriões e gajas que engravidam ou lá o que é.

d) Sim, mas em inglês com sotaque de Chicago.

Em geral, o Estado intervém na vida das pessoas:

a) Imenso e para pior.

b) Constantemente. Falo mais com o Estado do que com a minha mãe.

c) Brutalmente. Sinto-me a toda a hora numa sessão de BDSM com o Estado.

d) Estado? O que é um Estado?

As escolas devem ser:

a) Privadas pagas pelo Estado.

b) Privadas, ponto. Os pobres que aprendam ouvindo as nossas conversas.

c) Não devia haver escolas. As crianças devem ter a liberdade de escolher não angariar qualquer tipo de conhecimento ou valência.

d) Uma app em que o professor vem com uma mala verde às costas cheia de livros ensinar a casa por 1,99€/hora.

A “precariedade”:

a) É um termo inventado por esquerdalhos para forçar leis que promovam que preguiçosos vivam do subsídio de desemprego.

b) É o que acontece quando optas por cursos que não te fazem milionário, como Sociologia, História ou Gestão no ISEG (Instituto Superior de Esquerdistas Gastadores).

c) É a forma de eu ver caras novas na empresa do meu pai, que um gajo tem de lavar a vista.

d) Não tenho condições para celebrar um contrato com a resposta a esta pergunta, talvez possa responder alguma coisa em cartão de refeições.

Se a maioria das tuas respostas foi A, vota Iniciativa Liberal.

Se a maioria das tuas respostas foi B, vota Iniciativa Liberal.

Se a maioria das tuas respostas foi C, vota Iniciativa Liberal.

Se a maioria das tuas respostas foi D, vota Iniciativa Liberal.

Recomendações

Atividade de fim de semana grátis!