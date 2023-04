A opinião de Patrícia Reis

Foi uma emoção, a entrega do prémio Camões a Chico Buarque. Quatro anos depois de o ter ganhado, quatro anos depois de Bolsonaro ter feito a “fineza” de se recusar a entregar o prémio. Este gesto, tão pequeno para muitos, revelou, como tantos outros, o enorme desprezo pela liberdade, pela democracia, da parte do antigo presidente brasileiro. O mesmo nível de desrespeito que tiveram os deputados do Chega. E de órgãos de comunicação social que escolheram sublinhar as manifestações desse mesmo partido. A emoção não cega, permite-nos ver com mais clareza: a democracia é um tecido muito frágil.