Um dos mitos mais famosos da língua portuguesa é a suposta intraduzibilidade da palavra «saudade» — uma palavra que é traduzida todos os dias. Sim, em muitas línguas é difícil encontrar uma só palavra que corresponda a todos os sentidos que lhe damos, habitualmente, em português. Esse problema, no entanto, não é extraordinário: os tradutores encontram palavras dessas em quase todas as frases. É preciso sempre escolher, usar mais palavras, trabalhar um pouco...

Agora, sim, é verdade: há palavras que, sozinhas, fazem muito trabalho numa língua, enquanto na língua ao lado os falantes têm de dar grandes voltas para dizer o mesmo. Porquê? Boa pergunta. Hoje não vou gastar muitas palavras nesse assunto, mas podemos ficar-nos por isto: há conceitos mais úteis para certas comunidades do que para outras — e, por uma questão de facilidade, criamos atalhos para esses conceitos (ou seja, em vez de explicarmos o conceito, usamos uma só palavra).

Encontrei vários exemplos de palavrinhas úteis que não existem — tanto quanto sei — em português ao ler o livro Lingo — A Language Spotter’s Guide to Europe, de Gaston Dorren. Já agora, aqui fica a sugestão: é um livro ideal para quem gosta de línguas — e também para quem gosta de viajar e quer ver a Europa com outros olhos.

No final de cada capítulo, o autor escolhe uma ou duas palavras de cada língua que fazem falta à língua inglesa. Não são palavras intraduzíveis. Todas estas palavras podem ser traduzidas — só que temos de usar mais palavras.

Escolhi cinco dessas palavras recolhidas por Gaston Dorren e que fazem falta não só ao inglês, mas também ao português:

Gönnen

Uma palavra alemã que é o antónimo de «invejar». A sensação agradável que sentimos quando acontece alguma coisa de bom a outra pessoa. Em português, talvez a melhor tradução seja «ficar feliz por» ou «folgar com».

Tafalle

Uma palavra em frísio (uma língua falada no Norte da Holanda, que é também a língua mais próxima do inglês) que significa «acabar melhor do que o esperado».

Talaka

Uma palavra bielorrussa que significa «trabalho voluntário em prol do bairro».

Merak

Uma palavra servo-croata que significa «o prazer que sentimos quando realizamos atividades simples, como, por exemplo, estar com os amigos».

Sitooterie

Uma palavra em scots, uma das línguas da Escócia, que significa um sítio construído para um casal se sentar sozinho, em saborosa intimidade — por exemplo, num jardim ou ao pé da praia. Pode ainda ser uma sala com um sofá e uma boa paisagem ou um canto um pouco escondido, numa festa.

Haverá muitas outras, claro. Estes são apenas cinco exemplos, que nos ajudam a perceber os tesouros que as línguas do mundo escondem.

Das cinco palavras acima, a que prefiro é mesmo esta sitooterie… Não é uma palavra deliciosa?

Por fim, um convite:

Gaston Dorren, o autor de Lingo, vai estar em Lisboa, para falar numa sessão na NOVA FCSH sobre as línguas da Europa e do mundo. Vai valer muito a pena. Será na quinta-feira, 19 de Outubro, às 14h, no auditório B3 (Torre B). A sessão é aberta a todos os interessados.

Marco Neves | Professor e tradutor. Escreve sobre línguas na página Certas Palavras e fala sobre livros na Pilha de Livros. O seu mais recente livro é o Atlas Histórico da Escrita.