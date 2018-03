1 - Aderir ao mote do primeiro-ministro, vestir um casaco hipster aos quadrados e de pele de carneiro, enfiar a boina do avô e dirigir-se ao campo para ficar ali, a olhar para quem está realmente a trabalhar.

2 – Regressar à capital e ir a um restaurante pan-asiático com os amigos publicitários. Queixar-se muito de que se os rudes campónios não limparem as matas, a culpa é deles se houver uma tragédia, pelo que têm de o fazer, e rapidinho, custe o que custar. Mais tarde no jantar, referir que acha um escândalo pagar seis euros por hora à empregada que vai lá três vezes por semana e que a criadagem de hoje em dia aburguesou-se.

3 - Assumir que adora o campo e que o campo o acalma e que precisa do campo e o que seria dele sem os ares do campo. Ir a Sintra e queixar-se de que com tantas flores é natural que não pare de espirrar.

4 - Pesquisar no Ciberdúvidas a diferença entre “sachola” e “enxada”. Recusar-se terminantemente a pegar numa foice porque a família da mulher ficou sem as empresas no PREC, “à pala desses comunas”.