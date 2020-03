Deixemos de parte as teorias da conspiração, tipo, foram os chineses que fizeram de propósito, sacrificando milhares dos seus para depois conquistar o mundo enfraquecido, ou então foram os norte-americanos que andaram a experimentar a guerra bactereológica e o tiro saiu-lhes pela culatra.

As metafísicas podem ir desde “a vontade de Deus” à uma conjugação astral específica, passando pela “natureza a repor o equilíbrio”.

Sobre a vontade de Deus, geralmente acompanhada da afirmação que “ninguém sabe os Seus desígnios”, não há nada a dizer, uma vez que se pode aplicar a tudo de bom e mau que acontece neste mundo pecador. Mas há outras correntes espirituais – isto é, baseadas no intangível – que encontram sinais de mudança em forças diversas. E há a astrologia. Não é uma ciência, mas é uma observação empírica que tem cinco mil anos de experiência. Se a astrologia diz que uma determinada posição dos astros corresponde a uma mudança profunda de paradigma, é porque nesses cinco mil anos a mesma posição ocorreu quando houve uma mudança dessa magnitude.

É fácil não levar a sério estas elucubrações, mas não deixa de ser arrepiante verificar que algumas fazem sentido. E não se trata de prognósticos depois do jogo: há anos que os astrólogos andam a falar numa nova Era de Aquário que começaria precisamente por esta altura. Ou seja, uma rutura entre a Era de Peixes, dominada pelo cristianismo, outra dominada por valores diferentes.

Não vou continuar a falar nisto, se não, não me levam a sério. Quem queira saber com mais pormenor, pode acompanhar todas as explicações exotéricas e astrológicas do intelectual excêntrico João Medeiros.

Depois há as previsões dos tecnocratas – sobretudo sociólogos e economistas. Aí é que as opiniões se dividem radicalmente. Basta ver a disputa entre dois académicos, Gerd Leonhard e Thomas Frey, relatada por alto no “Diário de Notícias”. Leonhard, surrealmente, prevê que a Europa irá emergir como nova líder global, enquanto Frey fala de uma "pandemia económica" que eliminará todos os “players” actuais.

O economista Luís Tavares Bravo, numa coluna no “Jornal Económico”, não duvida que vai mudar muita coisa no mundo “pós Covid”. Escreve ele: “as exigências que (a pandemia) poderá exigir à sociedade enquanto persistir deverão criar elevados desafios numa série de frentes, seja ao nível social, na forma como os países, instituições e cidadãos interagem entre si ou ao nível dos hábitos e costumes de cada indivíduo, seja ao nível das economias, na forma como a cadeia de produção irá sobreviver durante este período, ou, mais importante ainda, na forma como nos iremos adaptar a esta realidade que marcará também uma mudança significativa no mercado de trabalho. As respostas a estas exigências de âmbito económico deverão assentar em larga medida numa acelerada implementação de soluções disruptivas, onde a automação e evolução digital deverão imperar como solução incontornável.”

Uma situação que ninguém duvida, uma vez que já está a ocorrer neste momento, é o enorme aumento de importância da Internet. As igrejas, normalmente rígidas, estão a fazer as suas cerimónias no YouTube; as universidades dão aulas com aplicações que permitem juntar centenas de participantes; as empresas, que já usavam esses programas, e mesmo as que se recusavam a usá-los, aderiram ao tele-trabalho; a comunicação social completou a sua adaptação ao digital (até porque as pessoas têm dificuldade em comprar as publicações impressas); as redes sociais são agora o contacto entre familiares e amigos; e até a medicina tem consultas virtuais e receituário enviado para o telemóvel. Os espectáculos, teatro e musica, estão a ser passados em streaming; e os sites de filmes, séries e documentários não estão a conseguir suprir a procura (a Netflix aconselha a ver com uma resolução mais baixa, para não sobrecarregar os servidores).

A NASCAR e a Fórmula 1 (F1) aderiram às corridas virtuais com os pilotos a correr numa versão do jogo “F1 2019”. O primeiro foi o Grande Prémio Virtual do Bahrein, que pode ser visto no YouTube e no Facebook. Aliás, a diferença entre o jogo em alta definição e as corridas que se viam na televisão é quase imperceptível.

Além da Internet, é claro que a televisão e a rádio são mais vistas do que nunca.

Estes hábitos, criados à força pelo confinamento – que pode durar meses – continuarão depois, não só pelo hábito que se formou, como também porque até os mais renitentes perceberam que funcionam bem.

Até o crime vai ser mais cyber do que físico...

Portanto já estamos a ver como será uma parte do novo mundo saído desta crise. A outra parte, a política de cada país e as relações de poder entre os países, também deverá ser afectada. Há quem diga que as preocupações – e as políticas redutoras– com a poluição e o aquecimento global também serão mais fortes, se bem que neste aspecto somos bastante cépticos.

É interessante ler o artigo de Jill Lepore no “The New Yorker” com uma lista dos livros ficcionais e não tão ficcionais sobre pragas, desde o “Decameron” de Boccaccio (1350) e o “Diário do Ano da Praga”, de Daniel Defoe (1665), até à “Praga” de Camus (1947). Mas estão lá mais, muitos mais. (O “The New Yorker”, como todas as publicações decentes, abriu as páginas relacionadas com a pandemia.)

Quer acreditemos no mágico, quer nos fiquemos pelo científico, não há dúvidas que muita coisa vai mudar no mundo. Só pode ser para melhor, porque pior é difícil... Mas, seja o que for, que venha o mais depressa possível!