Quando falamos, quase todos mexemos as mãos — uns mais do que os outros, é certo, mas raros são os que as deixam atrás das costas quando conversam. Parece que as mãos servem para nos ajudar a criar as palavras naquele momento, como por magia. Falamos com a boca, falamos com a garganta, falamos com as mãos. Boca, garganta, mãos: o que mais fazemos nós com estes órgãos? Comemos, claro — e, sim, parece haver uma ligação profunda entre o acto de comer e o acto de falar (haverá maior prazer do que conversar à mesa?).

As palavras conseguem ser deliciosas como um bom prato — quando, por vezes, vou a uma livraria comprar o novo livro de um dos meus autores preferidos, sinto fisicamente água na boca. Quando oiço algumas palavras nas minhas línguas preferidas, sinto qualquer coisa na barriga, uma satisfação física difícil de explicar. As palavras são qualquer coisa de físico, que saboreamos com a língua, mordemos com os dentes, apreciamos com o olhar e deixamos a soar no nosso cérebro, imaginando-lhes cores, ligações secretas, formas concretas.

Pois hoje apetece-me fazer uma homenagem às delícias da nossa língua. Para tal, nada melhor do que tentar olhar para essa língua com olhos (e boca) de quem a vê de fora. Há uns tempos, assisti a uma conferência em Lisboa que comemorava os 30 anos de Português nas instituições europeias. A certa altura, começou a falar Ulrike Hub, funcionária alemã da Comissão Europeia, que decidiu contar as suas aventuras na língua portuguesa. Arrebitei as orelhas: aquilo era muito giro (uma bela palavra portuguesa). Aquelas expressões portuguesas parecem-nos perfeitamente banais — e, no entanto, aos ouvidos alemães da Ulrike, tinham qualquer coisa de diferente e muito saboroso...

Pus-me a rabiscar. Precisava de apontar aquelas deliciosas palavras portuguesas. Aqui ficam sete exemplos:

1. «Pequenos nadas»

A primeira era, de facto, deliciosa: «pequenos nadas». Sim, aos ouvidos daquela alemã esta expressão fazia cócegas divertidas. Pensem bem como nem notamos que os «nadas» não podem ser nem pequenos nem grandes — são nadas. E a vida, claro, é feita desses pequenos nadas… Uma expressão ilógica? Ah, sim — mas deliciosa. No fundo, é um dos pequenos nadas de que se faz o irresistível encanto da língua portuguesa.

2. «Barriga das pernas»

Claro que a nós não parece, mas é de facto uma expressão curiosa. Imagino que um alemão, quando encontra esta expressão pela primeira vez, pense num umbigo no meio das pernas. Ou mesmo numa pequena criança a nascer na barriga da perna de um qualquer deus grego (que tinham tendência para essas maluqueiras).