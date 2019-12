2020: Abril é o mês mais chuvoso do século em Portugal. Portugal fica-se pela fase de grupos do Euro, com autogolo de Félix a ditar a eliminação. Tempestade Alfredo cancela NOS Alive. Portugal apresenta superavit. Bernie Sanders ganha as eleições nos Estados Unidos da América. Jorge Jesus é apresentado no Manchester United.

2021: CDS-PP acaba como partido, sede do Largo do Caldas é agora um bar para esquerdalhos. Boom turístico no Norte de África. Portugal entra em recessão. Lisboa é agora uma cidade deserta. É possível alugar um T1 em Alfama por 175€.

2022: Elon Musk encontra Atlântida por baixo dos Açores. Com as excursões Atlantis, receitas do turismo aumentam 140%. Portugal recupera financeiramente. Escócia abandona o Reino Unido e apresenta candidatura à União Europeia. Jorge Jesus é apresentado na Académica. Portugal é eliminado do Mundial pela anfitriã Catar.

2023: Carros sem condutor invadem Lisboa. Lisboetas continuam a dizer “passa por cima!” no trânsito. Coligação populista ganha as eleições em Portugal. André Ventura é primeiro-ministro. Marcelo diz que “temos de respeitar a democracia”. É declarada emancipação do Estado Interseccional dos Anjos e Intendente pela anfitriã Katar (Joacine Moreira).

2024: Portugal vai à final do Europeu de futebol com a Grécia. Última competição internacional de Cristiano Ronaldo. Perde com golo de Kalsaskakis Charisteas, filho de Angelos Charisteas. Portugal abandona a moeda única. “Isto são 600 escudos, três euros na moeda antiga” passa a ser uma coisa que se diz.