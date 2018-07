A opinião de Diogo Faro

Fico só curioso em relação a uma coisa. Qual é a posição destas associações no caso de divórcio entre duas mulheres? A mulher que tiver mais buço é a que fica menos tempo com as crianças porque, como sabemos, em todos os casais de lésbicas há uma que tem mais buço do que a outra? Não sei. Elucidem-me. Não quero estar aqui a estereotipar.