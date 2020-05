Há quem cultive transmitir a imagem que quer dar de si através do que está inscrito na tee-shirt que veste. Agora, há uma urgência: a máscara que usamos. É um desafio certamente inesperado para os estilistas: explorar tecidos e padrões para a máscara que, tal como a tee-shirt, tenderá para ser um espelho de quem a usa. Claro que muitos de nós ficaremos pela máscara cirúrgica barata de sempre, sem sofisticações, feita com papel plastificado. Mas todos nós com o dever, sem transigências, de usarmos máscara, em respeito por nós e pelos outros. Usarmos todos a máscara é decisivo para que daqui a duas semanas não tenhamos de estar todos num depressivo retrocesso.

Já não há qualquer dúvida sobre a inevitabilidade de termos vida diferente depois desta pandemia que é a maior crise global desde a Segunda Grande Guerra.

A História ensina-nos que, a par das guerras e das revoluções, as pandemias são geradores de transformação. No caso das pandemias, geralmente, com efeito de sociedade mais coesa.

Resta saber que profundidade terá esta mudança e o que é que dessa transformação vai ficar duradouro.

Todos temos a noção de que em todos os países vai ser, e já está a ser, decisiva a intervenção protetora do Estado, também como motor do novo começo.

Portugal vai ter o Serviço Nacional de Saúde outra vez muito fortalecido. Mas ainda está para se saber se o reconhecimento social do pessoal sanitário, os novos heróis, terá paralelo em compensação económica e qualificação profissional. O que já sabemos é que em todos os países está a ficar demonstrado como é vital a força do serviço público de saúde.

No tempo imediatamente a seguir à anterior grande calamidade global, a da Segunda Grande Guerra, os cuidados de saúde foram reforçados, ao mesmo tempo que o crescimento da economia, muito impulsionado pelo Plano Marshall para reconstrução da Europa Ocidental impulsionou o simultâneo robusto crescimento económico, a ampliação da classe média e o desenvolvimento do modelo de bem estar social. Poderemos ter no horizonte algo assim?

É devido lembrar que a generosidade do presidente Truman e do Congresso dos Estados Unidos ao aprovarem, em 1947, a doutrina que desenvolveu o Plano Marshall também tinha a intenção de defesa de interesses próprios: estava em causa estancar a expansão da União Soviética pela empobrecida e convulsa Europa do pós-guerra.