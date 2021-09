Pedro Bello

Perguntam-me hoje, 17 anos depois, como foi o regresso ao trabalho, às rotinas, ao convívio com os amigos?

Resumindo, apostei forte no trabalho porque senti que focado nos projectos em que estava envolvido, desviava o pensamento durante muitas horas do dia.

Melhor que tentar lembrar-me e escrever sobre a dificuldade que encontrei em desabafar com colegas e amigos homens, melhor que tentar lembrar-me do diálogo com as amigas que mostraram uma paciência infinita para me ouvir, melhor que tudo isso é ir às entranhas do computador buscar um texto meu de junho de 2007, dois anos depois da Joana ter partido.

Estamos neste momento a discutir a alteração da lei para o alargamento do luto parental.

20 dias é melhor do que 5 dias, mas agora a esta distância fico a meditar neste texto escrito dois anos depois.

É este o texto/desabafo que escrevi.

Pontualmente, preciso, sabe-me bem, descarregar a saudade no teclado, sem ter que aborrecer ninguém a ouvir-me.

Sem explicação aparente, fui buscar um CD antigo do Serge Reggiani e dei comigo a ouvir repetidamente uma canção. Fui transformando a letra, adaptando-a aos meus sonhos e às minhas insónias. Deixo uns bocados soltos, desarrumados, próprios de quem não sabe escrever.

Depois de te beijar à noite adormeci muitas vezes a pensar no dia em que tu me ias deixar, para mudar de casa, para mudar de hábitos. Tentava trocar a tua cara de menina pela da mulher que rompe as amarras e embarca para a vida.

Viajámos juntos algumas vezes, viajei outras sem ti, mas ao voltar as nossas mãos juntavam-se num abraço terno, mais profundo do que um simples beijo de pai e filha.

Miúda, quando esse dia chegar, boa viagem, o teu coração vai mudar de dono.

Tentarei imaginar o primeiro jantar na tua nova casa, onde vamos rir das tuas brincadeiras de infância.

Até parecia que te tinha perdido, mas voltávamos a estar juntos, na tua casa ou na minha, como dantes, mais como amigo do que como pai. Nem me sentia velho ao partilhar contigo as memórias de um passado comum.

E adormecia dizendo baixinho: boa sorte minha filha no caminho da vida, os nossos dois corações vão mudar de casa.

Hoje, já não posso despedir-me de ti antes de me deitar, já não adormeço com um sorriso, muitas vezes nem adormeço porque o sonho mudou, e o sono partiu contigo.

Agora penso onde estás, se é que estás em algum lado.

Prefiro imaginar-te a dormir acreditando que os anjos respiram e que estás à distância de um sopro.

Na minha cabeça ecoa uma das frases mais bonitas que me ofereceste:

Pai, ao olhares para o céu, cada estrela que vês, é um beijo meu.

No silêncio da madrugada ainda recordo a tua voz. Será que me vês lá de cima? Podes-me levar até essa estrela onde estás, só para ver o teu sorriso?

As canções que partilhámos, compiladas num CD, tocam no auto-rádio vezes sem conta, enquanto eu, indiferente ao trânsito e ao destino, me habituei a guiar com a vista turva e os olhos inchados.

Partiste, o sonho transformou-se em pesadelo constante e, dois anos depois, ainda não acordei mas já sei que fiquei amputado para o resto da vida.

A Acreditar existe desde 1994. Presente em quatro núcleos regionais: Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal, dá apoio em todos os ciclos da doença e desdobra-se nos planos emocional, logístico, social, entre outros. A promoção de mais investigação em oncologia pediátrica é uma das preocupações a que mais recentemente se dedica. Em cada necessidade sentida, dá voz na defesa dos direitos das crianças e jovens com cancro e suas famílias.

A Acreditar está a lançar uma petição para o alargamento do período do luto parental dos atuais 5 dias para 20. Assine a petição em https://www.peticaolutoparental.com/