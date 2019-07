Ficámos a conhecer Hugo Strada, o Michael Jackson português, só que sem qualquer talento artístico, e com aquelas barbas desenhadas na cara que dão a qualquer homem o ar de quem nasceu de um subwoofer no porta-bagagens de um Citroën Saxo amarelo rebaixado, ao som de Pitbull e Daddy Yankee.

Além dos obviamente abjetos comportamentos de cariz sexual com adolescentes que se veem nos vídeos, fazendo a casa dos youtubers Team Strada parecer uma espécie de kidzania onde a única profissão disponível é influencer e o monitor é aquele tipo de senhor a quem nunca confiaríamos os nossos filhos, há um outro problema bastante complexo, tanto neste caso como em muitos outros.

Não é preciso ser propriamente um génio para percebermos um pouco os tempos que correm. Aliás, até o comentador-de-tudo José Gomes Ferreira é capaz de lá chegar.

Numa análise muito por alto, é fácil perceber que o capitalismo esmagador e embrutecedor com que vivemos a todo o instante já de há muitos anos para cá nos empurra constantemente de vazio em vazio, impingindo-nos uma angustiante necessidade de consumo que preencha, precisamente, esses vazios por si criados. Giro, não é? Agora, misture-se a isso a nossa luta contra a solidão tão permanente quanto a busca pela pertença social, e ficamos naquela situação que na gíria da sociologia é conhecida como “tem tudo para dar merda”. Queremos mais e mais, seja roupa, seja carros, seja likes e views, portanto, atenção.

Atalhando para o ponto onde quero chegar, vamos dar a isto dos influenciadores e youtubers. É certo que estes termos são muito abrangentes e não se pode pôr tudo no mesmo saco. É fácil gozar com a OCD [perturbação obsessivo-compulsiva] das miúdas influencers que têm o Instagram tão organizado cromaticamente que me causa ansiedade, ou com o facto de tirarem todas o mesmo tipo de fotos, às mesmas coisas, nos mesmos ângulos, para porem likes umas às outras. Mas é facto que isso é bastante inócuo e à partida não lhes fará mal algum, ou aos outros.