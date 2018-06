Imaginem que amanhã acordavam e... nada. No telefone, aquela estranha mensagem, como quando estamos fora do país, sem roaming de dados, que nos diz para ligar os dados. Só que não há dados, porque o que não há rede. Internet. Despertador e lembretes funcionam, num aparelho que faz chamadas e envia mensagens. Apenas isso. Saindo para a rua, no carro, o caminho indicado no Google Maps sem actualização do estado do trânsito. Nos transportes, apenas os pensamentos por companhia ou a rádio, para quem ainda tem telefones que sintonizam a rádio em FM ou seja, quase ninguém. Zero notificações ou vibrações. Sem a agenda no Google sincronizada com o e-mail a debitar compromissos. No trabalho, as mensagens recebidas são as do correio interno. Na escola, trocam-se papeis dobrados com pequenas frases. Ao almoço, nada para fazer, a não ser olhar os outros à nossa volta e o prato de comida que não é fotografado para publicar e mostrar ao mundo o que estamos a comer. Sem mensagens dos grupos no Whatsapp, sem pop ups na web. Sem nada para além da vida real mas, também, sem acesso a serviços fundamentais que, nos últimos anos, se virtualizaram. Conseguem imaginar?

Eu consigo, não porque odeie a Internet mas porque aprendi que é importante saber usar a Internet sem deixar que esta nos use a nós. Sem a Internet não podemos usar a web e os seus serviços, ou as aplicações móveis que dependem de IP (Internet Protocol) para funcionar. Diferenças? A Internet é a arquitetura da comunicação contemporânea, a web é a estrutura que dá rosto às diferentes formas de comunicação e ferramentas que usamos diariamente. É mais complexo do que parece e é, sobretudo, uma estrutura arquitetada para nos tornar dependentes porque, efetivamente, sem acesso a esta plataforma, ficamos cegos, surdos e mudos.

O que fazer? Nada. Não adianta resistir, sob pena de ficarmos excluídos da sociedade e dos fenómenos de comunicação modernos. Mas importa termos noção dos limites que podemos estabelecer para uma relação saudável com o digital. Em França a interdição de telemóveis nas escolas públicas do ensino básico e secundário é oficial e um sinal de reconhecimento do impacto negativo destes aparelhos e, principalmente, do que estes permitem fazer e a dependência que também provocam.