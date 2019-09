As eleições legislativas estão à porta e, ao contrário do que as pessoas que não conhecem o sistema democrático pensavam há quatro anos, os eleitores vão escolher deputados e não o primeiro-ministro diretamente. A campanha e os debates têm sido morninhos porque as sondagens parecem ser bastante claras e não deixar espaço para surpresas: o PS deve ser o partido mais votado, vai aliar-se novamente na chamada "geringonça", e a direita vai enterrar-se e, provavelmente, Cristas e Rio vão ter de ir fazer a sua vida para outro lado. Não digo que vão ter de arranjar outro trabalho, porque disso já sabemos que os políticos não gostam muito. Apesar de parecer quase certo o resultado, estou aqui para ajudar quem possa estar indeciso e não tenha mais do que fazer dia 6 de outubro:

PSD: Ainda ressabiados por acharem que ganharam as eleições anteriores, vão ter, provavelmente, o pior resultado da sua história nestas próximas eleições. Rui Rio fala demais e devia ter aprendido com o Cavaco que, quando se está calado, se diz menos baboseiras e pode ser que se consiga enganar grande parte do povo que pensava que ele até era bom governante.

PS: Estão com aquela calma de quem sabe que vai ganhar com dez de avanço e até S. Pedro tem sido amigo do Costa e já nos deu chuva mesmo antes das eleições para o PS não perder votos com outros incêndios de outubro como os de Pedrógão Grande. É o partido a votar se quiserem que as coisas fiquem na mesma como sempre.

BE: O peixe piloto que vai aproveitar as migalhas deixadas pelo PS. Falam e prometem muito porque sabem que depois podem dizer que a culpa é do PS. Têm pesadelos com a maioria absoluta dos socialistas e, por isso, auditaram os negócios de todos os membros para não haver outro caso Robles.

CDS: Prepara-se para o pior resultado da sua história, não por Assunção Cristas ser uma líder sem qualquer carisma e competência, mas porque Portugal é um país machista que não vota em mulheres, claro. Um partido cristão e conservador, mas que acha que pisca os olhos à juventude com uma líder que usa calças de ganga. Quando ponderarem se o CDS é um partido hipócrita ou não, lembrem-se de que o seu líder mais carismático não podia ser ele mesmo e apoiava um partido que discrimina pessoas como ele.