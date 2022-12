Há tradições natalícias para todos os gostos. Por cá, temos o Presépio, os bolos, os presentes — e a Árvore, as canções e os filmes (estou a esquecer-me de alguma coisa, com certeza).

Ora, no outro lado da Península Ibérica, há uma tradição que nos fazer torcer o nariz — ou de nos deixar com um sorriso nos lábios.

Deixem-me, portanto, apresentar-vos a mais curiosa e estrambólica tradição natalícia: Els Caganers. Em bom português (tapem os ouvidos às crianças): Os Cagões.

São figuras que se põem ali ao pé do presépio, mas que não estão a adorar o Menino, por uma razão muito simples: o estábulo não tinha boas instalações sanitárias e, assim, há que improvisar.

Vejamos um destes caganers a fazer o que lhe compete a um canto de um presépio catalão...

Este parece ser um caganer anónimo. Mas, na Catalunha, vendem-se bonecos destes com as caras (e vestimentas) de grandes futebolistas, políticos, cientistas — até do papa! Parece ser uma honra dar forma a um caganer!

Que possível simbologia terão estes bonecos escatológicos? Segundo a Enciclopèdia Catalana, o caganer enriquece a terra e proporciona prosperidade para o ano que vem aí. Ou, em catalão («pessebre» é «presépio»):

CAGANER — Figura popular del pessebre en actitud de fer de cos. Amb la seva acció enriqueix la terra i proporciona prosperitat per a l’any que ve. El caganer aparegué als pessebres catalans al final del segle XVII, però no es popularitzà fins el segle XIX.

A tradição parece ser mais ibérica que particularmente catalã — aliás, também se encontra numa ou outra região portuguesa, mas, no nosso país, não faz parte do Natal padronizado... Na Catalunha, acabou por se tornar um dos símbolos da quadra.

Pois bem: para quem acha que o Natal anda muito coca-colaficado, tem aqui uma boa opção para decorar a casa e chocar os familiares durante a consoada. Será um Natal diferente, muito longe dos filmes de sempre…

Marco Neves | Professor e tradutor. Escreve sobre línguas e outras viagens na página Certas Palavras. O seu livro mais recente é Assim ou Assado: 100 perguntas sobre a língua portuguesa.