Fernández, agora eleito, ex-chefe de Gabinete de Néstor Kirchner, chegou-se à frente por vontade de Cristina, não fossem os eleitores lembrar-se do desastre do seu governo. O facto é que Néstor conseguiu um período inédito de menor crise, e até enfrentou o FMI. Se isso se deve a Fernández, não se sabe. Mas sabe-se que Cristina, ao suceder ao marido, geriu as contas da pior maneira, com um défice tamanho e uma inflação tal que, segundo o “The Economist”, o governo deixou de medi-la.

Acrescenta a revista britânica (conservadora), que não se sabe que tipo de peronismo irá governar; se o “bom”, de Néstor, se o “mau”, de Cristina. Para já, os candidatos a ministro da Economia, um cargo mais fundamental que a própria presidência, são veteranos dos governos dela, embora tenham reputações opostas. Com a dívida externa próxima dos 90% do PIB, o ministro escolhido não terá remédio senão apertar o cinto dos “descamisados”, precisamente a base permanente do peronismo. O peso desvalorizou-se 25% ao ser conhecido o resultado das eleições e Macri, que se reuniu imediatamente com Fernández para fazer uma transição pacífica, limitou as compras de divisas a 200 dólares por mês. O dólar, como é típico nos países com inflação galopante, é o último recurso da classe média para proteger as suas eventuais economias.

Mas o que é afinal o peronismo? Historicamente, começou com Juan Perón, em 1946, e foi elevado a culto popular pelo carisma extraordinário da sua mulher, Evita.

Perón, um militar, foi subindo pela escada institucional até ser eleito por dois mandatos consecutivos, deposto em 1955, e depois reeleito em 1973-74. Politicamente, Perón era linha dura, um ditador; mas o seu poder apoiava-se nas classes mais baixas e nos sindicatos, enquanto continha os ricos com nacionalizações e incómodos. O discurso era nacionalista e demagógico. Evita permitia-se banhos de povo, mesmo nos anos em que o marido não conseguia o milagre de fazer crescer a economia e satisfazer as ânsias populares. Economicamente, o peronismo também se equilibrava entre medidas do receituário socialista e os apoios aos industriais e pecuaristas.

Internacionalmente, Perón dava-se bem com os ditadores – Evita levou o seu carisma a Espanha, recebida com pompa por Franco – e era anti-comunista, alinhando com os Estados Unidos na Guerra Fria, mas sem se comprometer de mais com uns e outros.

O facto é que esta receita híbrida, que desagradava tanto à esquerda como à direita, criou uma esperança duradoura na classe trabalhadora, esperança essa que se mantém até hoje e ultrapassa fórmulas governativas. O peronismo é um estado de espírito, com uma governação que ziguezagueia pragmaticamente, sem conseguir eficiência.

Ocasionalmente, quando o mau fica pior, os eleitores argentinos fazem uma experiência neoliberal, a contra-gosto, para voltar ao peronismo no mandato seguinte.

Nas manifestações, abundantes ao longo de todos estes anos de amargura, as pessoas, novas e velhas, empunham fotografias de Evita como se fosse um ícone – como se a atracção que ela ainda exerce pudesse salvar o país de mais uma catástrofe.

As perspectivas não são boas – mas nunca foram, e a esperança é a última que morre.