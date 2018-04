A opinião de Diogo Faro

Peço desculpa a todos os que já queriam estar em época de casamentos, mas vou ter que ser eu a abrir as hostilidades. Não sou eu que me vou casar, poupem as alvíssaras. É um amigo meu e é beto. Que relevância tem para a história o facto de ser beto? Absolutamente nenhuma, tirando o facto de já me estar a mentalizar que a missa vai ter 5 horas e vou ficar agarrado pelo menos 27 vezes quando for cumprimentar a família dos noivos e só me derem 1 beijinho.

MIGUEL A. LOPES/LUSA