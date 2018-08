Está realmente um calor que só nos apetece andar todos nus e, provavelmente, regar-nos em cerveja gelada em câmara lenta até eventualmente descambar numa orgia a nível nacional.

Não sei se seria boa ideia, agora que penso nisso, porque se incluímos todos os adultos também tem que lá estar a Serenella Andrade ou a Catarina Martins. Adiante. Sobre o calor.

Acho que o facto de haver 1 milhão de posts por segundo sobre o tema, parece que nos faz sentir ainda mais a ferver. Por cada post que vejo sobre o assunto, sinto logo as glândulas sudoríparas a tremer naquele esgar de quem se vem em suor (que imagem bonita, não?).

O calor está em tantos posts que já é considerado a Prozis das temperaturas: "Olá, migaaaaas! Apesar de andarmos já todas a suar do buço como se este fosse as cataratas do Niágara (aquelas no Canadá/EUA, para vocês que são pouco letradas), tenho aqui um super giveaway, tipo top, para as minhas seguidoras mais fiéis, aquelas que deixam like e comentários nos meus posts mais inócuos (não sei o que isto quer dizer, mas o meu social media manager disse que era cool usar esta word), que por acaso são quase todos. Querem ganhar esta garrafa do meu próprio suor com infusão de chá negro (acho super incorrecto em pleno 2018 ainda se dizer "chá pr*to"), extrato de mangostão e raspas de biomortosvivos, tudo da Calorzis? Claro que querem xD Então só têm de marcar aqui 57 amigas cujo sonho de vida seja ser influencer, fazer uma pequena composição sobre o ciclo da água e fazer compras no valor de 200€ no site da Calorzis, onde podem usar o meu código CAROLINAINFLUENCEROFICIAL10 para não terem nenhum desconto."

É aqui que estamos a chegar. Mas eu entendo. Anda tudo com o cérebro a derreter e já não dá para mais. Pena não ser do calor, que isto já vem de trás.

Sugestões:



- Mongólia: Regresso amanhã a Lisboa depois de duas semanas por um país quase todo ele parado no tempo. Experiência incrível.

- Explicando: série documental da Netflix e da Voxx sobre assuntos muito pertinentes. Vale a pena.