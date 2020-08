Estão cá. De máscara, mas sem vergonha na cara. Acabou o pretenso excecionalismo português, a extrema-direita está activa, presente e com tochas na mão no nosso país. Já não é só um nicho de fóruns obscuros da internet, a extrema-direita já ganhou lugar marcado no carrossel mediático e terá de ser combatida em várias frentes, uma delas a da informação. Pelo menos da minha parte, que não sei andar à porrada.

A informação agride a extrema-direita com bofetadas. A base ideológica dos seus partidários é fundada em flagrantes mentiras, argumentos bolorentos há muito desmontados e fora do prazo, uma mundividência desfasada da realidade, acrítica, alimentada em fóruns, canais de YouTube, bolhas de Twitter e memes feitos por gente que mal domina o Paint na ótica do utilizador. A imprensa livre tem de reportar essas mentiras, identificá-las, desmontá-las, impedindo que não haja contraditório àquilo que o teu tio do Chega envia para o Whatsapp de família.

Li, no Twitter, algumas críticas ao “Público” motivadas pelo facto do artigo sobre a demonstração de “nacionalistas” à frente da sede do SOS Racismo estar trancado por uma paywall. O argumento era o de que, num assunto de evidente interesse público, tentar “lucrar” com a situação era imoral. Ora, a situação do financiamento dos jornais é muito complexa, mas não me parece que haja muitos jornais que deem lucro. O Público é detido pela Sonae, que dificilmente lucra mais com as crónicas do Francisco Assis do que com as ervilhas congeladas do Continente Bom Dia. Eu não sou contabilista da Sonae, mas, dentro de empresas do mesmo grupo, o Público deve ter receitas diárias inferiores ao piso -2 do parque de estacionamento do Colombo.

A sustentabilidade financeira e a importância dos jornais para a democracia é inversamente proporcional. As assinaturas, que derrubam as irritantes paywalls, não são, em grande parte dos casos, fontes de lucro e de opulência para um magnata da imprensa que agora poderá comprar um novo convés para o seu iate porque o leitor aceitou pagar nove euros por três meses de informação. As assinaturas são bombas de asma para os meios de comunicação social, muitos perto do sufoco, assegurarem não só os empregos de jornalistas como a existência de uma imprensa livre, logo de uma democracia.