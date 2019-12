- Grande coisa. Eu só ando de bicicleta.

- Não me deixaste acabar… eu só uso Uber ao fim de semana, durante a semana ando na minha trotinete feita de resíduos fecais reciclados.

- Por falar nisso, já te disse que bebo a minha própria urina fervida para evitar desperdício de água?

- Coincidência. Eu também bebo a minha urina e, além disso, peço aos meus vizinhos para urinarem para um balde e bebo a deles também, e assim nunca têm de gastar água do autoclismo.

- Eu aproveito as fezes lá de casa para fazer as decorações de Natal.

- Em vez de árvore de Natal tenho uma courgette de natal.

- Por falar nisso, sou vegan.

- Eu sou vegan e só como alimentos crus para não gastar energia.

- Eu nunca faço sexo com preservativo porque o latex não é biodegradável.

- Eu salto uma a cada duas respirações para poupar oxigénio.

- Eu tomo banho uma vez por semana.

- Banho? Eu lavo-me com toalhetes biodegradáveis. Uso o mesmo há dois meses.

- Ai é? Eu vou matar-me na sexta-feira para ajudar o planeta a atingir a neutralidade carbónica.

- Mas eu vou matar-me agora! Vou meter este saco de plástico na cabeça até morrer.

- Saco de plástico…? Logo vi que não te preocupava tanto com o ambiente como eu.

Estamos mais preocupados em sentirmo-nos bem por sermos mais ambientalistas do que os outros do que em realmente salvar o planeta. Somos todos hipócritas, mas apenas vemos a hipocrisia nos outros. Ah, já vos disse que sou cronista num jornal digital? Chupem, todos os outros cronistas que saem nos jornais impressos a gastar papel e a dar cabo do ambiente. Sou mais ambientalista do que vocês.

Sugestões e dicas de vida completamente imparciais:

Para rir: Espectáculos de stand-up comedy, um pouco por todo o país de: Guilherme Geirinhas, Rui Cruz, Paulo Almeida, Pedro Teixeira da Mota, Rui Sinel de Cordes, Daniel Carapeto, Dário Guerreiro e outros que me devo estar a esquecer.

Para oferecer: Chapadas à Padrasto, do genial Guilherme Duarte

Para ver: The Irishman, na Netflix