Fight Club Alternativo

Tudo é uma cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia. Tanto na vida, como na música. Os dias sucedem-se e por mais que tente "Shake it off", Taylor Swift não consegue escapar à Fight [luta] esmagadora que é a monotonia da rotina automatizada da sociedade que lhe pede incessantemente aquelas canções que são a fast-food da música. A indústria para a qual trabalha está minada pelo capitalismo selvagem e, sem escrúpulos, não tem o mínimo pudor em enganar — às vezes com consequências fatais — os consumidores, chegando a dizer-lhes que reggaeton é boa música.

Taylor tem insónias que estão a levá-la à loucura e só grupos de ajuda, como o "Selfieómicos Anónimos", lhe dão algum oxigénio. Está à beira do colapso mental quando conhece Kim Kardashian, uma mulher que subiu a pulso na vida, desde que era criada da Paris Hilton até chegar ao topo do influencing mundial. De certa maneira, vende sabonetes. Não os produz, mas se usarem o código #KARDASHIAN10 têm 10% de desconto na sua compra.

É então que Taylor encontra o seu opulento e fastidioso palacete reduzido a cinzas. Faz umas instastories a chorar, contando o sucedido ao mundo. Kim repara e convida-a para irem tomar o brunch — porque uma taça de açaí com granola sem glúten vai ajudá-la, com certeza, a se recompor. Acabam a brigar desferindo socos com a mão invisível do mercado livre a rasgar-lhes as peles hidratadas com cremes que custam mais que o PIB de um país pequeno. É neste momento que tudo se adensa com a criação do Fight Club.