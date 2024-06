. «Futebol» é uma palavra bem integrada na nossa língua. No entanto, até porque o inglês é uma língua que muitos conhecem, percebemos lá por trás o «foot» e o «ball». Ah, mas o hábito faz milagres: ninguém deseja hoje um mundo em que o nome do desporto em português fosse «ludopédio», como ainda se encontra nos dicionários. Imagine-se só termos todos os dias jogos do Campeonato Europeu de Ludopédio na televisão... (Por algum motivo, imagino pessoas sentadas à mesa a jogar algo parecido com o Monopólio.)