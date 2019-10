O que têm, afinal, Greta Thunberg e Joacine Katar-Moreira em comum? Para além de poderem fazer sombra a outros, de se afigurarem como uma espécie de ameaça aos poderes instituídos e quem neles se senta, fizeram o seu caminho sem dar nas vistas, sem precisarem usar as tais características que agora lhes apontam como ferramenta de ascensão ou, simplesmente, chamada de atenção.

Pensei bastante antes de enviar este artigo para publicação. As duas geram ódios e paixões e a incapacidade de muitas pessoas para ver além do preto e do branco vai colocar-me numa discussão da qual não quero fazer parte. Contudo, também não vou calar, perante a irresponsabilidade de quem é responsável por nos dar mais do que a espuma dos dias, o que gera cliques, o que dispensa explicações, o que motiva reacções: a intriga.

A vida moderna tem demasiadas ferramentas e dispositivos que nos dão acesso a um admirável mundo de conhecimento mas que é, também, um perigoso manancial de desinformação e ignorância. Ter acesso não significa que saibamos o que fazer com essas ferramentas, ou interpretar o que estas nos apresentam. O ridículo é quase sempre amplificado por outras vozes e, principalmente, por algoritmos criados para nos apresentar aquilo que, supostamente, são os nossos interesses. Uma câmara de eco perigosa que legitima Greta sem a questionar e que, simultaneamente, a questiona com base nos aspectos mais inapropriados, tal como faz com Joacine. Afinal, o que interessa é anular o efeito e a capacidade de mobilização que palavras apaixonadas podem ter no coração das pessoas, mesmo quando essas palavras, com ou sem agenda, nos recordam umas quantas verdades: seja para vivermos de forma mais consciente na nossa relação com a natureza, seja a dignidade social.