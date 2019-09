Escravatura é, como intuitivamente se percebe, uma pessoa ser obrigada a trabalhar, confinada e sem remuneração. Todas as civilizações que conhecemos a praticaram, quer arrebanhando prisioneiros de guerra, quer criando servidão por dívidas e crimes, ou ainda como “produto” comercial.

Para nós, ocidentais, a escravatura está ligada ao racismo, especificamente em relação aos negros, fortes para o trabalho e impossibilitados de se revoltar; mas a “instituição”, em termos universais, não era, nem é, inerentemente racista; é mais xenófoba, digamos, no sentido em que os outros, mesmo se etnicamente iguais, são escravizáveis se for possível escravizá-los. Do mesmo modo, não está ligada exclusivamente ao trabalho braçal violento. Em Roma havia escravos pedagogos, que ensinavam os meninos da casa, e outros com um estatuto quase familiar – mas, sempre, presos a uma servidão que não podiam contestar e que eventualmente lhes custava violências e a vida.

Na civilização ocidental, os portugueses são geralmente creditados por ser os maiores esclavagistas. Considerando o número de africanos transportados para as Américas, não contabilizado, mas avaliado, será porventura verdade. O Infante Dom Henrique, que era sobretudo um comerciante de visão global, negociava escravos. Mas também é verdade que todos os países europeus os tinham para as tarefas consideradas menores. Nunca foram tantos como nas Américas ou África, porque a economia europeia não precisava tanto ao trabalho agrícola intensivo, do tipo que se praticava noutros continentes.

A efeméride que agora se relembra, foi a chegada dos primeiros “vinte e tal” escravos negros a Point Comfort, na Virgínia, em 1619, trazidos de Luanda por um corsário inglês. 350 escravos tinham sido embarcados no navio negreiro português São João Baptista, com destino à colónia espanhola de Vera Cruz. Foi atacado por dois navios corsários que ficaram com alguns. Os barcos ingleses que saquearam o português pertenciam ao Conde de Warwick, inimigo declarado de católicos e espanhóis, e navegava com a bandeira holandesa. Portanto, no que toca a responsabilidades, todos são culpados – menos as vítimas, evidentemente.

Calcula-se que entre 1618 e 1620 os portugueses tenham exportado cinquenta mil escravos, alguns prisioneiros de guerra, outros vendidos pelos seus inimigos. Porque, convém lembrar, não foram os portugueses que inventaram a escravatura em África; foram os próprios africanos que se escravizaram entre si, nas constantes guerras tribais. Quando os portugueses chegaram a África subsaariana, há muito que os mouros traficavam negros e inimigos.

Contudo, esta data de 1619 parece que não é correcta. O primeiro escravo chegou Florida em 1513, levado pelo espanhol Ponce de Leon.

Os colonos estabelecidos nas Américas também escravizaram os índios naturais, mas com piores resultados porque eram menos resistentes ao trabalho brutal e preferiam morrer a viver na escravidão. No Brasil, os portugueses começaram por comprar escravos aos próprios nativos, passando depois a arrebanhá-los eles próprios, para finalmente se voltarem para a importação de africanos. Até no Japão compraram aos senhores locais, e no século XVI havia escravos japoneses e chineses em Lisboa, especialmente raparigas. Os japoneses, por sua vez, escravizavam os coreanos.

Com a evolução da nossa cultura, a escravatura acabou por se considerar uma abominação. Nos países europeus foi abolida gradualmente, em algumas décadas. Geralmente havia uma primeira legislação que tornava livres os filhos de escravos, depois podiam comprar a sua liberdade, e finalmente tornou-se ilegal. A Grã-Bretanha proibiu-a em 1807 no seu território, mas continuou a praticá-la nas colónias até 1843. Contudo, sentia-se no direito de se apropriar dos navios negreiros árabes, portugueses e espanhóis, numa mistura de falsa piedade e interesses estratégicos. Os portugueses proibiram o tráfico em 1781, por decreto de Pombal, mas não proibiram a escravatura em si, que só terminou efectivamente em 1869.